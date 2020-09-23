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ТАСС
ТАСС

Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»

Советский Союз и Россия никогда не проводили исследований по созданию отравляющего вещества "Новичок".В источнике
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Национальная служба новостей

Эксперт по химоружию назвал страны, где производится «Новичок»

Национальная служба новостей13:54
Эхо Москвы

Российский МИД настаивает, что ни в России, ни в СССР не разрабатывали вещества под условным названием «Новичок»

Эхо Москвы10:32
Фонтанка.Ру

МИД РФ: Россия и СССР никогда не разрабатывали и не производили «Новичок»

Фонтанка.Ру11:41
ТАСС

Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»

ТАСС10:39
Газета.Ru

МИД отвергает данные о производстве «Новичка» в СССР и РФ

Газета.Ru10:20
Комсомольская правда

Захарова: ни в России, ни в СССР никогда не производился и не разрабатывался «Новичок»

Комсомольская правда09:54
Lenta.ru

Захарова заявила о никогда не существовавшем в России «Новичке»

Lenta.ru11:44

В Саратове солнечное излучение спровоцирует помехи на экранах ТВ

Как сообщили «АиФ-Саратов» в ФГУП «РТРС», в воскресенье в небе над Саратовской областью начинается осенняя интерференция — явление, при котором радиоволны солнца могут перебивать телевизионный сигнал.
АиФ Саратов08:59
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
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За информацию о беглецах из дагестанской колонии обещали до 1 млн руб

"За информацию, представляющую интерес, и оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников, по словам Владимира Васильева, будет осуществлена выплата в размере до 1 млн рублей", - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Интерфакс14:20

Акции «Яндекса» усилили рост на новостях о покупке Тинькофф Банка

Главное преимущество покупки Тинькофф Банка в сравнении с альтернативными вариантами заключается в том, что она позволит "Яндексу" в сравнительно сжатые сроки стать заметным игроком рынка финтех-услуг, одновременно получив непосредственный доступ к соответствующим технологиям и экспертизе, отмечает главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.
Российская газета05:00
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