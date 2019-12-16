Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыМИД РФ отверг данные ООН о жестоком обращении ФСБ с гражданами Украины

МИД России отвергает выводы ООН о жестоком обращении с украинскими гражданами со стороны сотрудников ФСБ, сообщает сайт дипведомства. Отмечается, что данная информация опубликована в докладе Наблюдательной миссии ООН на Украине.
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МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении ФСБ с украинцами

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МИД РФ опроверг выводы ООН о жестоком обращении с гражданами Украины

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МИД: Россия отвергает выводы ООН о якобы жестоком обращении с украинскими гражданами в ФСБ

ТАССвчера в 14:00
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