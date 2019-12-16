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Аргументы и ФактыМИД РФ отверг данные ООН о жестоком обращении ФСБ с гражданами Украины
МИД России отвергает выводы ООН о жестоком обращении с украинскими гражданами со стороны сотрудников ФСБ, сообщает сайт дипведомства. Отмечается, что данная информация опубликована в докладе Наблюдательной миссии ООН на Украине.
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В МИД РФ прокомментировали доклад миссии ООН по правам человека на Украине
Российская газетавчера в 14:28
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