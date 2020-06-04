Политика

Газета.RuГазета.RuМИД РФ отверг обвинения Берлина в «хакерских атаках»

Представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес Москвы со стороны ФРГ в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
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МИД РФ отверг обвинения Берлина в «хакерских атаках»

Газета.Ru13:07

МИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг

РБК11:51

Москва отвергла обвинения Берлина в хакерской атаке на бундестаг

РИА Новости10:01

Захарова назвала обвинения Берлина по «хакерским атакам» абсурдом

Российская газета10:22

МИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг

RT на русском10:04

Захарова: Россия отвергает обвинения в причастности к кибератаке на Бундестаг в 2015 году

ТАСС09:58

Захарова отвергла причастность России к хакерской атаке на бундестаг

Известия10:23
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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