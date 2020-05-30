с чего всё началось

По данным США, Мальта объявила о конфискации фальшивой валюты 26 мая. «Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.

МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии

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Происшествия Авиарейс из Москвы отменили из-за коронавируса у пилота Лайнеру государственной авиакомпании Air India, вылетевшему в Москву за индийскими гражданами, застрявшими в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, пришлось сделать разворот и вернуться в Нью-Дели. 13

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Общество В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок. 8,1K

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