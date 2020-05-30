Политика
КоммерсантъМИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии
По данным США, Мальта объявила о конфискации фальшивой валюты 26 мая. «Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
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с чего всё началось
Внимание общественности к проблеме национальной валюты привлекло заявление Госдепа, в котором приветствовались действия властей Мальты и говорилось, что приток «контрафактных» денег усугубляет проблемы Ливии.News.ru14:44
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