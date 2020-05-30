Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии

В МИД России назвали «фальшивыми» американские заявления по поводу ливийских динаров. В Госдепе США ранее заявили о конфискованной мальтийскими властями эквивалентной $1,1 млрд партии «фальшивых» ливийских динаров, изготовленных российским АО «Госзнак» для восточноливийского правительства.
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с чего всё началось
Внимание общественности к проблеме национальной валюты привлекло заявление
 Госдепа, в котором приветствовались действия властей Мальты и говорилось, что приток «контрафактных» денег усугубляет проблемы Ливии.
News.ru14:44

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МИД России опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

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МИД РФ опроверг заявление США о фальшивой партии ливийской валюты

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МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии

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МИД счел фальшивыми заявления США о подделке ливийской валюты в России

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В МИД РФ прокомментировали ситуацию с конфискованными на Мальте ливийскими динарами

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В МИД России назвали фальшивыми заявления США о ливийской валюте

Lenta.ru13:24

Российский МИД резко отверг обвинения США в подделке ливийской валюты в нашей стране

Эхо Москвы12:02
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Политика

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Газета.Ru 13:08
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Происшествия

В Лос-Анджелесе ввели комендантский час из-за беспорядков

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Общество

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РЕН ТВ 22:02
Космос

Астрономы зафиксировали мощнейшую за три года вспышку на Солнце

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Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
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Политика

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РБК 18:10
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Общество

Шедшего к Путину шамана признали опасным для окружающих

В Якутии комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина, опасным для себя и окружающих.
Lenta.ru 15:22
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Аргументы и Факты вчера в 05:12
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Происшествия

Под Благовещенском на свалке из груды выброшенных яиц вылупились цыплята

ИА Порт Амур 22:17
Политика

Трамп отложит саммит G7 и пригласит на него Россию

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложит саммит G7 до сентября и пригласит на него четыре страны, в том числе Россию.
Lenta.ru 20:26
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Происшествия

При падении лифта в Благовещенске пострадали люди

Следственный отдел по городу Благовещенск следственного управления СК РФ по Амурской области проводит доследственную проверку по факту падения грузового лифта в одном из торговых центром областной столицы.
Российская газета 20:38
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Армия и оружие

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Российская газета 04:55
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АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada

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В Свердловской области заразился коронавирусом ещё 261 человек

За минувшие сутки в Свердловской области коронавирус подтвердили ещё у 261 человека. Таким образом, регион перешагнул отметку в 5 тысяч.
Уральский меридиан 03:45
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В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
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Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
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Футбол

«Бавария» разгромила «Фортуну» благодаря дублю Левандовски

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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем в честь парада Победы

День парада Победы 24 июня объявлен выходным с сохранением за работниками заработной платы - соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 14:42
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Кино

Актер Райан Гослинг сыграет в фильме «Человек-волк»

Американский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в ремейке фильма «Человек-волк».
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Пилоты рассказали, почему нельзя снимать обувь в полете

Пилоты и бортпроводники рассказали, почему во время полета не стоит снимать обувь, сообщает Express.
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Мэр города Саянска в Иркутской области в начале апреля отказался вводить "режим самоизоляции".
Аргументы недели 09:55
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Армия и оружие

В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле

Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
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