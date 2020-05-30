Политика
КоммерсантъМИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии
В МИД России назвали «фальшивыми» американские заявления по поводу ливийских динаров. В Госдепе США ранее заявили о конфискованной мальтийскими властями эквивалентной $1,1 млрд партии «фальшивых» ливийских динаров, изготовленных российским АО «Госзнак» для восточноливийского правительства.
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с чего всё началось
Внимание общественности к проблеме национальной валюты привлекло заявление Госдепа, в котором приветствовались действия властей Мальты и говорилось, что приток «контрафактных» денег усугубляет проблемы Ливии.News.ru14:44
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Lenta.ru 20:26
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