Армия и оружие
Газета.RuМИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
МИД РФ ответил Вашингтону на претензии по ледоколу "Иван Папанин". В ведомстве подчеркнули, что это не классический ледокол, а военный корабль, поэтому на него можно ставить любые вооружения. ВМС США ранее выражали сомнения в законности установки ракет "Калибр" на "Папанина".
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с чего всё началось
Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, говоря о новом российском ледоколе "Иван Папанин", отметил, что он может нести крылатые ракеты "Калибр" и подчеркнул при этом, что данный тип ракет не является оборонительным оружием.РИА Новости03:15
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Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
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Общество
МТС получил первую лицензию на 5G в России
МТС получил первую в России лицензию на оказание услуг связи в новом стандарте 5G в 24,25–24,65 ГГц в 83 субъектах страны, следует из сообщения оператора.
Коммерсантъ 06:34
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Ранее, во вторник, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия 06:39
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.
Известия 06:07
Единоборства
Алексей Олейник отреагировал на конфликт Петра Яна и Андрея Орловского
Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник высказал свое мнение о конфликте между Петром Яном и Андреем Орловским, дав понять, что считает недостойным поведение действующего чемпиона UFC в легчайшем весе.
FightTime.ru 04:19
Политика
Кучма ушел из контактной группы по Донбассу
Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной и что он относится к его решению с уважением и почтением.
Известия 06:34
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
Гаджеты
TSMC поможет Intel производить 7-нанометровые процессоры
Сообщается, что первый 7-нм процессор на базе техпроцесса Intel будет представлен только в конце 2022 или в начале 2023 года.
Ридус вчера в 10:35
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Общество
Россия изучает вопрос о возобновлении авиасообщения с Южной Кореей, Венгрией и ОАЭ
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа откроет авиарейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию.
Интерфакс 06:38
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
Происшествия
В Башкирии четыре человека пострадали при взрыве на военном арсенале
В башкирском поселке Урман Иглинского района на территории бывшего военного склада произошел взрыв, в результате которого четыре человека пострадали.
Российская газета 06:52
Политика
США пригрозили ввести санкции против командующего ЛНА Халифы Хафтара
Соединенные Штаты пригрозили ввести персональные санкции против командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара.
Военное обозрение вчера в 03:39
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Общество
Владелец «фургаломобиля» арестован в Хабаровске на 8 суток
Интерфакс - Россия 06:46
Здоровье
В Волгоградской области вирусными гепатитами заражаются половым путем
Чаще всего в Волгоградской области заражение гепатитами В и С происходит при половом пути передачи инфекции - 50% от всех зарегистрированных случаев в регионе.
ИА Городские вести. Волгоград 01:07
Игры
15 лучших изометрических RPG. Пока не вышла Baldur’s Gate III
Выйти Baldur’s Gate III должна в августе — если, как водится, ничего не случится, а релиз не сдвинут на осень, зиму или вовсе 2021 год.
Игромания.ру 07:00
Армия и оружие
Азербайджан и Турция проведут военные учения на границе с Арменией
Lenta.ru вчера в 05:57
Автоспорт
Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма
В понедельник, 27-го июля, стало известно, что руководство Формулы-1 приняло решение провести акцию, направленную против расизма.
Sport.ru вчера в 14:29
Космос
На спутнике Сатурна обнаружена инопланетная база диаметром 5 км
Территория новостей 25 июля в 08:06
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Баскетбол
Президент «Автодора» раскритиковал заявление Кириленко о силе сборной России: «Наше место — за пределами топ-10»
Президент команды Единой лиги ВТБ «Автодор» Владимир Родионов раскритиковал заявление главы РФБ Андрея Кириленко, который высказал мнение, что сборная России входит в четверку лучших национальных команд Европы «без травм и в полном составе».
Sport24.ru 06:45
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Политика
Ростех выполнил гособоронзаказ 2019 года на 99,5%
Ростех выполнил гособоронзаказ 2019 года на 99,5% - Чемезов.
ТАСС 06:57
Политика
Песков не исключил вручения госнаград участникам подготовки поправок
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что участников подготовки поправок к Конституции могут представить к государственным наградам.
RT на русском 06:13
Политика
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
RT на русском 06:26