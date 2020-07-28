Армия и оружие
Газета.RuМИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»
МИД РФ ответил Вашингтону на претензии по ледоколу "Иван Папанин". В ведомстве подчеркнули, что это не классический ледокол, а военный корабль, поэтому на него можно ставить любые вооружения. ВМС США ранее выражали сомнения в законности установки ракет "Калибр" на "Папанина".
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с чего всё началось
Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, говоря о новом российском ледоколе "Иван Папанин", отметил, что он может нести крылатые ракеты "Калибр" и подчеркнул при этом, что данный тип ракет не является оборонительным оружием.РИА Новости03:15
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Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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Выпускник из Великого Новгорода сдал три экзамена ЕГЭ на 100 баллов
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Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных
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В Минске милиция задержала фотокорреспондента ТАСС в Белоруссии Наталью Федосенко, сообщает ТАСС.
BFM.ru 09:30
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Китайские хакеры смогли найти способ взлома планшетов и смартфонов Apple.
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Свердловский губернатор объяснил, почему не открывает торговые центры
Главу региона спросили, почему он не отменяет запрет на работу торговых центров.
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«Автодор» объявил конкурсы на строительство трассы «Москва-Казань»
Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство скоростной автотрассы "Москвы - Казань", следует из данных портала госзакупок.
Российская газета 03:18
Финансы
Курс евро достиг 85 рублей впервые со 2 апреля
Курс европейской валюты достиг 85 рублей в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло впервые со 2 апреля.
BFM.ru 08:49
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
25-летняя звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова, переставшая скрывать свои отношения с 46-летним фигуристом и продюсером ледовых шоу Ильёй Авербухом, во время прямого эфира в Instagram похвасталась кольцом.
НТВ 02:59
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Кремль ответил на выступления против участия России в G7
Россия не стремится вернуться в переговоры «Большой семерки» (G7), заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.
Lenta.ru вчера в 07:18
Общество
Вьетнам изолировал 80 тысяч туристов из-за нового вида коронавируса
Власти страны сообщили, что вспышка COVID-19 в ряде провинций вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся там.
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Тарантас Ньюс 02:37
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг сообщения о вспышке свиного гриппа в Москве
«По данным лабораторного мониторинга, проводимого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», в городе с начала текущего сезона ни одного лабораторно подтвержденного случая гриппа, в том числе вызванного вирусом гриппа А (H1N1) (свиного гриппа), не зарегистрировано», — говорится в сообщении ведомства.
РБК 09:03
Общество
Детские выплаты россияне потратили на игрушки и спорттовары
«Субсидии, полученные семьями с детьми до 16 лет, россияне направили на приобретение спортивных товаров, детской мебели, игрушек, музыкальных инструментов, аксессуаров для компьютеров и гаджетов, а также велосипедов с аксессуарами для них», - отмечает агентство.
Соловей.Инфо 08:16
Экономика
Результат отказа Швеции от карантина разгромил критиков
Несмотря на разгромные прогнозы критиков, которые предсказывали крах экономики страны, шведский бизнес избежал массовых банкротств, пишет Financial Times.
Lenta.ru 10:09
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Автогигант General Motors собирается создать новую марку
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Pnzdrive вчера в 01:08
Футбол
«Спартак» сыграет с ЦСКА в седьмом и 27-м турах РПЛ
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Кучма ушел из контактной группы по Донбассу
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Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
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В Москве однорукий охранник спас выпавшего из окна ребенка
РИА Новости 07:55
Происшествия
СК предъявил новое обвинение осужденному за коррупцию экс-главе Коми
СК РФ предъявил уже осужденному за коррупцию экс-главе Коми Вячеславу Гайзеру обвинение по новому делу, об организации превышения полномочий, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 10:06
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
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