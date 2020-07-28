Ранее командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, говоря о новом российском ледоколе "Иван Папанин", отметил, что он может нести крылатые ракеты "Калибр" и подчеркнул при этом, что данный тип ракет не является оборонительным оружием.

с чего всё началось

МИД РФ ответил Вашингтону на претензии по ледоколу "Иван Папанин". В ведомстве подчеркнули, что это не классический ледокол, а военный корабль, поэтому на него можно ставить любые вооружения. ВМС США ранее выражали сомнения в законности установки ракет "Калибр" на "Папанина".

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

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