Политика

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейМИД РФ ответил на реакцию США по поводу голосования

Захарова отметила, что весь мир с ожиданием ждет от США, когда они решат внутренние проблемы, с которыми столкнулась страна. Ранее Общественная служба новостей сообщила, что представитель МИДа РФ прокомментировала изданную в Малайзии книгу о крушении рейса 17 Malaysia Airlines.
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с чего всё началось
"Каждое государство имеет право на свою внутреннюю, внешнюю политику, экономическую политику, культурную, гуманитарную", — сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE
".
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