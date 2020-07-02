с чего всё началось

Захарова отметила, что весь мир с ожиданием ждет от США, когда они решат внутренние проблемы, с которыми столкнулась страна. Ранее Общественная служба новостей сообщила, что представитель МИДа РФ прокомментировала изданную в Малайзии книгу о крушении рейса 17 Malaysia Airlines.

МИД РФ ответил на реакцию США по поводу голосования

Политика Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса. 405

Общество В Америке началась вторая волна пандемии COVID-19 Вспышка накануне праздника В общей сложности 40 из 50 американских штатов сообщили о резком росте числа случаев COVID-19 накануне национального праздника - Дня независимости США, который отмечается 4 июля. 3

Экономика Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор). 98

Политика Минтруд предложил проверять у чиновников знание русского языка Законопроект, обязывающий проводить оценку уровня знания русского языка при отборе на государственную службу, разрабатывает Министерство труда и социальной защиты РФ, сообщают 3 июля «Известия». 9

Общество Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей. 2,7K

Общество Ространснадзор выявил 518 нарушений санитарных норм в аэропортах С 1 по 24 июня сотрудники Ространснадзора провели 543 рейда в аэропортах и на воздушных судах. В результате было выявлено 518 нарушений. 24

Общество ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.