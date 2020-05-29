Политика

Вести.RuВести.RuМИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано

Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.
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с чего всё началось

В МИД оценили ситуацию в Ливии

Ситуация в Ливии продолжает деградировать, перемирие окончательно сорвано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости07:29

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В МИД РФ заявили об опасной эскалации конфликта в Ливии

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МИД констатировал окончательный срыв перемирия в Ливии

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Россия настаивает на отсутствии военного решения конфликта в Ливии

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МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано

Вести.Ru07:59

Захарова: перемирие в Ливии окончательно сорвано, ситуация продолжает деградировать

ТАСС07:51

Россия рассказала о сорвавшемся перемирии в Ливии

Lenta.ru07:49

В МИД России заявили о деградации ситуации в Ливии

RT на русском08:06
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В Москве могут ослабить ограничения через две недели

В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 08:44
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
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Отменённый смартфон Google Pixel 4a XL красуется на рендерах

Изначально предполагалось, что у этого устройства будет собрат в виде модели Pixel 4a XL, однако, если верить слухам, выпуск старшей модификации отменён.
3DNews 08:27
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Хоккеист Соколов рассказал об отношении канадцев к Путину

Хоккеист юношеской лиги Квебека Егор Соколов рассказал о том, как к президенту России Владимиру Путину относятся в Канаде.
Pravda.Ru 09:24
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Twitter скрыл твит Трампа о Миннеаполисе за «героизацию насилия»

РБК 07:48
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Общество

В Брянской области продлили режим ограничений из-за коронавируса

Власти Брянской области с 1 июня продлили все ограничения, введенные в регионе с 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 08:38
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Здоровье

Инфекционка стала вторым моностационаром для пациентов с COVID в Чите

Краевая клиническая инфекционная больница на КСК в Чите с 29 мая переводится в режим работы моностационара, где будут развёрнуты 152 койки для пациентов с коронавирусом.
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Армия и оружие

Американские бомбардировщики пролетели над Черным морем

Два американских бомбардировщика B-1B Lancer совершили полет над Европой и Черным морем.
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Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

«Принять предложение правительства РФ о подписании протокола номер 1 к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории»,— отмечается в документе.
Коммерсантъ 09:20
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Здоровье

Детский омбудсмен предложила урезать клиникам финансирование на аборты

Уполномоченный президента по правам ребенка Анна Кузнецова в ежегодном докладе о результате своей работы предложила сократить финансирование клиник, которые проводят аборты.
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Шоу-бизнес

Жена Александра Овечкина показала первое общее фото сыновей

Сыну было решено дать имя Сергей в честь погибшего брата спортсмена. Известно, что Александр Овечкин мечтает вырастить из сына хоккеиста .
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Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
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Авто

Volkswagen надеется захватить рынок электрокаров в Китае

В Volkswagen готовятся «захватить» китайский рынок электрических транспортных средств.
Car.ru 27 мая в 09:03
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

РБК вчера в 14:19
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Политика

Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России

Да, Россия участвует в шести военных горячих точках мира.
Известия 06:58
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Кино

Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи

Российская газета 05:07
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Культура

Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала

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Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
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«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов

Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
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Общество

Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае до 14 июня

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 14-го июня. Указ сегодня подписал губернатор.
7 канал Красноярск 07:33
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Общество

Бывший эпидемиолог Швеции выступила против властей

Бывший эпидемиолог Швеции Анника Линде выступила против властей.
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Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела

Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Газета.Ru 02:42
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Армия и оружие

Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России

Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «прихвостнем Соединенных Штатов» и главным инструментом Вашингтона в борьбе с Россией.
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Уткин: Россия и Украина получили крупные турниры благодаря коррупции

Украина вместе с Польшей принимала чемпионат Европы 2012 года. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Аршавин оставил зарубку в истории «Арсенала».
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В Кировской области выявили очаг коронавируса в детском саду

Очаг коронавируса выявили в детском саду Кировской области, семеро детей находятся в инфекционных госпиталях, еще 16 детей, посещавших группу, поместили на домашний карантин.
ТАСС 08:40
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Кино

Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе

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Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала»

Авторы портала Screen Rant рискнули предположить, что такая секретность связана с тем, что на самом деле «Довод» является сиквелом другого проекта режиссера – картины 2010 года «Начало».
Киноафиша России вчера в 05:56
Общество

Газопровод «Ямал-Европа» второй день продолжил качать газ по реверсу

Газопровод "Ямал-Европа" второй день подряд продолжает работать в реверсном режиме, качая газ из Германии в Польшу, сообщает немецкий газотранспортный оператор Gascade.
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Шоу-бизнес

Анна Седокова намекнула, что беременна от Яниса Тиммы

Тимма ушел к Седоковой от жены и новорожденного ребенка.
Bimru.ru 07:09
Наука

Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом

В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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