с чего всё началось

Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.

Общество В Москве могут ослабить ограничения через две недели В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24". 729

Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 112

Гаджеты Отменённый смартфон Google Pixel 4a XL красуется на рендерах Изначально предполагалось, что у этого устройства будет собрат в виде модели Pixel 4a XL, однако, если верить слухам, выпуск старшей модификации отменён.

Хоккей Хоккеист Соколов рассказал об отношении канадцев к Путину Хоккеист юношеской лиги Квебека Егор Соколов рассказал о том, как к президенту России Владимиру Путину относятся в Канаде.

Общество В Брянской области продлили режим ограничений из-за коронавируса Власти Брянской области с 1 июня продлили все ограничения, введенные в регионе с 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции. 78

Здоровье Инфекционка стала вторым моностационаром для пациентов с COVID в Чите Краевая клиническая инфекционная больница на КСК в Чите с 29 мая переводится в режим работы моностационара, где будут развёрнуты 152 койки для пациентов с коронавирусом. 1

Армия и оружие Американские бомбардировщики пролетели над Черным морем Два американских бомбардировщика B-1B Lancer совершили полет над Европой и Черным морем.

Армия и оружие Россия планирует расширить свои базы в Сирии «Принять предложение правительства РФ о подписании протокола номер 1 к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории»,— отмечается в документе. 44

Здоровье Детский омбудсмен предложила урезать клиникам финансирование на аборты Уполномоченный президента по правам ребенка Анна Кузнецова в ежегодном докладе о результате своей работы предложила сократить финансирование клиник, которые проводят аборты. 29

Шоу-бизнес Жена Александра Овечкина показала первое общее фото сыновей Сыну было решено дать имя Сергей в честь погибшего брата спортсмена. Известно, что Александр Овечкин мечтает вырастить из сына хоккеиста . 1

Экономика Российские банки ускорили вывоз золота из страны В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. 113

Авто Volkswagen надеется захватить рынок электрокаров в Китае В Volkswagen готовятся «захватить» китайский рынок электрических транспортных средств.

Кино Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена. 3

Энергетика «Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме". 424

Футбол Уткин: Россия и Украина получили крупные турниры благодаря коррупции Украина вместе с Польшей принимала чемпионат Европы 2012 года. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Аршавин оставил зарубку в истории «Арсенала». 1

Происшествия В Кировской области выявили очаг коронавируса в детском саду Очаг коронавируса выявили в детском саду Кировской области, семеро детей находятся в инфекционных госпиталях, еще 16 детей, посещавших группу, поместили на домашний карантин. 48

Кино Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала» Авторы портала Screen Rant рискнули предположить, что такая секретность связана с тем, что на самом деле «Довод» является сиквелом другого проекта режиссера – картины 2010 года «Начало».