Политика
Вести.RuМИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано
Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.
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Ситуация в Ливии продолжает деградировать, перемирие окончательно сорвано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.РИА Новости07:29
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Общество
В Москве могут ослабить ограничения через две недели
В Москве через две недели могут смягчить ограничения из-за коронавируса, если ситуация будет улучшаться, заявила вице-мэр Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 08:44
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Гаджеты
Отменённый смартфон Google Pixel 4a XL красуется на рендерах
Изначально предполагалось, что у этого устройства будет собрат в виде модели Pixel 4a XL, однако, если верить слухам, выпуск старшей модификации отменён.
3DNews 08:27
Хоккей
Хоккеист Соколов рассказал об отношении канадцев к Путину
Хоккеист юношеской лиги Квебека Егор Соколов рассказал о том, как к президенту России Владимиру Путину относятся в Канаде.
Pravda.Ru 09:24
Общество
В Брянской области продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Брянской области с 1 июня продлили все ограничения, введенные в регионе с 17 марта из-за пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 08:38
Здоровье
Инфекционка стала вторым моностационаром для пациентов с COVID в Чите
Краевая клиническая инфекционная больница на КСК в Чите с 29 мая переводится в режим работы моностационара, где будут развёрнуты 152 койки для пациентов с коронавирусом.
Zabnews.ru 04:04
Армия и оружие
Американские бомбардировщики пролетели над Черным морем
Два американских бомбардировщика B-1B Lancer совершили полет над Европой и Черным морем.
РИА Новости 09:47
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
«Принять предложение правительства РФ о подписании протокола номер 1 к соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории»,— отмечается в документе.
Коммерсантъ 09:20
Здоровье
Детский омбудсмен предложила урезать клиникам финансирование на аборты
Уполномоченный президента по правам ребенка Анна Кузнецова в ежегодном докладе о результате своей работы предложила сократить финансирование клиник, которые проводят аборты.
ЗакC.Ру 07:05
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина показала первое общее фото сыновей
Сыну было решено дать имя Сергей в честь погибшего брата спортсмена. Известно, что Александр Овечкин мечтает вырастить из сына хоккеиста .
Летидор 04:30
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
Авто
Volkswagen надеется захватить рынок электрокаров в Китае
В Volkswagen готовятся «захватить» китайский рынок электрических транспортных средств.
Car.ru 27 мая в 09:03
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессивные действия» России
Да, Россия участвует в шести военных горячих точках мира.
Известия 06:58
Кино
Режиссер «Логана»: Хью Джекман не вернется к роли Росомахи
Российская газета 05:07
Культура
Актрисы из «Папиных дочек» рассказали о причинах закрытия сериала
StarHit.ru вчера в 17:00
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia вчера в 08:20
Энергетика
«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов
Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
Общество
Усс продлил режим самоизоляции в Красноярском крае до 14 июня
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлили до 14-го июня. Указ сегодня подписал губернатор.
7 канал Красноярск 07:33
Общество
Бывший эпидемиолог Швеции выступила против властей
Бывший эпидемиолог Швеции Анника Линде выступила против властей.
Деловое.ТВ 06:16
Происшествия
Против основателя проекта «Омбудсмен полиции» завели еще два дела
Полиция подтвердила возбуждение двух новых уголовных дел в отношении создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова.
Газета.Ru 02:42
Армия и оружие
Китай считает Польшу самым важным инструментом США против России
Китайское издание «Феникс» назвало Польшу «прихвостнем Соединенных Штатов» и главным инструментом Вашингтона в борьбе с Россией.
Военное дело 02:09
Футбол
Уткин: Россия и Украина получили крупные турниры благодаря коррупции
Украина вместе с Польшей принимала чемпионат Европы 2012 года. Ранее ГЛАС сообщал о том, что Аршавин оставил зарубку в истории «Арсенала».
ГЛАС.RU 07:59
Происшествия
В Кировской области выявили очаг коронавируса в детском саду
Очаг коронавируса выявили в детском саду Кировской области, семеро детей находятся в инфекционных госпиталях, еще 16 детей, посещавших группу, поместили на домашний карантин.
ТАСС 08:40
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Культуромания вчера в 06:10
Кино
Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала»
Авторы портала Screen Rant рискнули предположить, что такая секретность связана с тем, что на самом деле «Довод» является сиквелом другого проекта режиссера – картины 2010 года «Начало».
Киноафиша России вчера в 05:56
Общество
Газопровод «Ямал-Европа» второй день продолжил качать газ по реверсу
Газопровод "Ямал-Европа" второй день подряд продолжает работать в реверсном режиме, качая газ из Германии в Польшу, сообщает немецкий газотранспортный оператор Gascade.
Интерфакс 01:36
Шоу-бизнес
Анна Седокова намекнула, что беременна от Яниса Тиммы
Тимма ушел к Седоковой от жены и новорожденного ребенка.
Bimru.ru 07:09
Наука
Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом
В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
Discover24 27 мая в 05:10