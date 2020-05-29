Армия и оружие
Вести.RuМИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано
Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.
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Ситуация в Ливии продолжает деградировать, перемирие окончательно сорвано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.РИА Новости07:29
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Общество
МВД России может создать специальное приложение для мигрантов
Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну.
Известия вчера в 22:20
Общество
Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней
Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки.
REGNUM 04:41
Экономика
Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики.
ТАСС 07:01
Политика
Порошенко не явился на допросы в Госбюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился в пятницу на допросы в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
ТАСС 04:28
Общество
В России планируют увеличить размер пособия по безработице
В России планируют увеличить размер пособия по безработице, и это коснётся всех без исключения россиян, которые остались без работы.
Ёлдаш 27 мая в 11:14
Общество
В Москве возобновились задержания у здания ГУ МВД
Коммерсантъ 08:14
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс вчера в 02:57
Общество
Торговые центры откроются в Москве 1 июня
С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, сообщил ТАСС в пятницу первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
ТАСС 08:31
Политика
Для предпринимателей просят амнистию в честь 75-летия Победы
В России могут объявить амнистию для обвиняемых по экономическим преступлениям к 75-летию Победы.
EastRussia 06:59
Происшествия
Часть стены кремля обрушилась в Великом Новгороде
По предварительной информации, площадь обрушения составила 9 кв. м. Рухнула часть стены в северной части кремля над Водными воротами.
Газета.Ru 07:55
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Происшествия
На Украине завели три уголовных дела после перестрелки в Броварах
На Украине завели три уголовных дела после того, как утром 29 мая в городе Бровары Киевской области произошла перестрелка.
РБК 07:51
Наука
Врачи выявили частый симптом при легком течении коронавируса
Исследователи предполагают, что потеря вкуса связана с относительно легким течением болезни и симптом поможет выявлять носителей без типичных признаков инфекции.
Российская газета 00:50
Энергетика
«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
"Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США", — уточнил он, добавив, что Москва направила в белорусское Минэнерго соответствующее письмо.
РИА Новости 08:26
Происшествия
Демократы в США потребовали расследовать проявления расизма в полиции
Вашингтон, 29 мая 2020, 12:24 — REGNUM Судебный комитет палаты представителей США, возглавляемый представителями Демократической партии страны, попросил министерство юстиции расследовать систематические убийства афроамериканцев полицейскими.
REGNUM 05:24
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
Политика
Почти 70 пунктов пропуска откроет Украина на границе с ЕС и Молдовой
Украина ночью в пятницу, 29 мая, откроет пункты пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой.
Inc-news.ru вчера в 13:57
Путешествия
В Турции на пляжах запретят курить сигареты и кальян
Загорать на своих полотенцах будет запрещено. Кроме того, нельзя будет курить на пляже.
Газета.Ru 05:47
Общество
Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье
Месячная норма осадков выпадет в Москве в воскресенье, 31 мая. При этом столичные термометры опустятся до отметки в +15 градусов.
Известия 07:06
Общество
Министр экономики Бурятии извинилась за фразу «с голоду никто не умер»
Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась за фразу "Никто не умер от голода", которую произнесла во время обсуждения последствий пандемии коронавируса.
РИА Новости 06:17
Общество
На Великолукском мясокомбинате нашли очаг коронавируса
Великие Луки, Псковская область, 29 мая 2020, 15:23 — REGNUM На Великолукском мясокомбинате в Псковской области обнаружен очаг коронавирусной инфекции, положительный тест на коронавирус получен у 24 сотрудников.
REGNUM 08:23
Космос
Китай планирует отправить свой первый зонд к Марсу в июле этого года
Свой первый космический аппарат к Марсу Китай планирует отправить летом 2020 года.
Новые Ведомости 27 мая в 05:18
Происшествия
На имущество обвиняемого во взятке замглавы Хакасии наложен арест
На имущество обвиняемого в получении взятки и.о. замглавы Хакасии Сергея Новикова был наложен арест.
Известия 05:36
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 27 мая в 01:12
Авто
УАЗ «Профи» получил новую версию
Ульяновский автозавод представил новый маловысотный автомобильный рычажно-гидравлический подъемник на базе УАЗ «Профи».
Автоновости дня 03:22
Общество
Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Экономика
В Lufthansa заявили о возможном банкротстве компании
Немецкий авиаперевозчик Lufthansa в споре с государством об условиях выплаты многомиллиардного пакета помощи рассматривает возможность своего банкротства, при котором компания сохранит управление собственными активами.
Известия 05:55
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Участие в богослужениях, обрядах и церемониях на всех этапах рекомендуется ограничить для тех, кому больше 65 лет, а также для страдающих хроническими заболеваниями.
Российская газета 06:52
Здоровье
С 1 июня в Марий Эл будут смягчены ограничения
Глава Марий Эл Александр Евстифеев, проводя 29 мая очередное заседание регионального Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, отметил, что послабление режима начнется с 1 июня.
Газета Йошкар-Ола 07:37