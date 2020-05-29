с чего всё началось

Выступая на онлайн-конференции Московского дипломатического клуба, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация в Ливии — не просто тяжелая, она продолжает деградировать, передает РИА Новости.

Общество МВД России может создать специальное приложение для мигрантов Министерство внутренних дел РФ рассматривает возможность разработки приложения, которое иностранцы должны будут установить на свои гаджеты при въезде в страну. 15

Общество Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки. 1,9K

Экономика Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших отраслей Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших из-за коронавируса отраслей экономики. 614

Общество В России планируют увеличить размер пособия по безработице В России планируют увеличить размер пособия по безработице, и это коснётся всех без исключения россиян, которые остались без работы. 3,3K

Общество Торговые центры откроются в Москве 1 июня С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, сообщил ТАСС в пятницу первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. 4

Происшествия Часть стены кремля обрушилась в Великом Новгороде По предварительной информации, площадь обрушения составила 9 кв. м. Рухнула часть стены в северной части кремля над Водными воротами. 1

Общество Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. 362

Наука Врачи выявили частый симптом при легком течении коронавируса Исследователи предполагают, что потеря вкуса связана с относительно легким течением болезни и симптом поможет выявлять носителей без типичных признаков инфекции. 2

Энергетика «Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ "Общая сумма белорусской задолженности за поставки российского газа на сегодня составляет 165 миллионов 570 тысяч долларов США", — уточнил он, добавив, что Москва направила в белорусское Минэнерго соответствующее письмо. 4

Происшествия Демократы в США потребовали расследовать проявления расизма в полиции Вашингтон, 29 мая 2020, 12:24 — REGNUM Судебный комитет палаты представителей США, возглавляемый представителями Демократической партии страны, попросил министерство юстиции расследовать систематические убийства афроамериканцев полицейскими.

Общество Месячная норма осадков обрушится на Москву в воскресенье Месячная норма осадков выпадет в Москве в воскресенье, 31 мая. При этом столичные термометры опустятся до отметки в +15 градусов. 2

Общество На Великолукском мясокомбинате нашли очаг коронавируса Великие Луки, Псковская область, 29 мая 2020, 15:23 — REGNUM На Великолукском мясокомбинате в Псковской области обнаружен очаг коронавирусной инфекции, положительный тест на коронавирус получен у 24 сотрудников. 4

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в среду, 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. 6

Авто УАЗ «Профи» получил новую версию Ульяновский автозавод представил новый маловысотный автомобильный рычажно-гидравлический подъемник на базе УАЗ «Профи».

Общество Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках. 1,2K

Экономика В Lufthansa заявили о возможном банкротстве компании Немецкий авиаперевозчик Lufthansa в споре с государством об условиях выплаты многомиллиардного пакета помощи рассматривает возможность своего банкротства, при котором компания сохранит управление собственными активами.

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов Участие в богослужениях, обрядах и церемониях на всех этапах рекомендуется ограничить для тех, кому больше 65 лет, а также для страдающих хроническими заболеваниями.