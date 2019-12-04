Политика

ИнтерфаксИнтерфаксМИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

Москва ответит на высылку двух сотрудников российского посольства в Берлине, заявили в среду в МИД России. "Рассматриваем заявления германской стороны о высылке двух сотрудников российского посольства в Берлине как безосновательные и недружественные", - сообщили журналистам на Смоленской площади.
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МИД оставил за собой право ответить на высылку дипломатов из Германии

Российская газета07:28

Германия вышлет двух сотрудников посольства России

РИА Новости06:20

Россия ответит на высылку дипломатов из Германии

Телеканал 360°06:44

МИД РФ пообещал ответ на высылку дипломатов из Германии

Интерфакс07:13

В Совфеде обещали зеркально ответить на высылку сотрудников посольства РФ из ФРГ

Известия07:43

МИД: Россия примет ответные меры на высылку сотрудников посольства из ФРГ

ТАСС06:45

В Совфеде отреагировали на высылку Германией российских дипломатов

RT на русском07:45
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Lenta.ru 07:17
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News.ru вчера в 17:45
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РИА Новости 05:04
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Общество

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NASA намерена в 2020 году запустить программу коммерческих полетов, что может привести к началу концу России как космической державы.
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В Татарстане ищут пропавших при пожаре на нефтеперекачивающей станции

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ФБК рассказал о самолете жены Медведева за 50 миллионов долларов

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Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать технику, в том числе смартфоны и компьютеры, без предустановленного российского программного обеспечения.
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По утверждению инсайдеров, конвейерная сборка кроссовера началась 2 декабря, а официальная премьера модели для рынка Кореи намечена на 19 декабря.
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В Перми мужчина убил жену и открыл стрельбу по прохожим

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В Москве начали сносить киноцентр «Соловей»

В Москве в среду начали сносить киноцентр "Соловей" на Красной Пресне.
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Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась

В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
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При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

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