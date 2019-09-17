Происшествия
Аргументы и ФактыМИД РФ потребовал от КНДР принять меры после инцидента в Японском море
Северокорейские браконьеры совершили нападение на российских пограничников МИД РФ потребовал от КНДР принять "исчерпывающие меры" после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников российской погранслужбы.
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства, северокорейскому дипломату была выражена серьезная озабоченность в связи с инцидентом, а также было заявлено, что российская сторона "предпринимает решительные шаги по задержанию лиц, совершивших противоправные действия" и требует от КНДР "принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов".Российская газетавчера в 13:58
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