с чего всё началось

Северокорейские браконьеры совершили нападение на российских пограничников МИД РФ потребовал от КНДР принять "исчерпывающие меры" после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников российской погранслужбы.

МИД РФ потребовал от КНДР принять меры после инцидента в Японском море

Политика Сноуден назвал свою книгу самой продаваемой в мире из-за иска США Бывший сотрудник ЦРУ и Агенства национальной безопасности США Эдвард Сноуден назвал свою книгу «Личное дело» самой продаваемой в мире после того, как Министерство юстиции подало на него в суд.

Общество Турчак назвал приговор Павлу Устинову вопиющей несправедливостью Может, сочувствующие Устинову пользователи соцсетей просто не выкладывают как раз те сокровенные кадры, где актер (кстати, сам служивший в Росгвардии, по некоторым данным, что могло сыграть косвенную роль в суровости наказания) причиняет страдания стражу порядка.

Футбол Юрген Клопп: «„Наполи“ может выиграть Лигу чемпионов» Во вторник «Ливерпуль» проиграл «Наполи» со счетом 0:2 в матче 1-го тура группового этапа турнира.

Происшествия В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.

Политика Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.

Политика США предлагают ЕС совместные проекты на Украине Управление координатора Госдепартамента США по вопросам помощи Европе и Евразии опубликовало грант для финансирования проектов, с помощью которых европейские страны смогут поделиться с Украиной опытом интеграции в ЕС.

Футбол Матч между «Зенитом» и «Рубином» обслужит Сергей Карасев Игра состоится в Петербурге 21 сентября. Арбитр Сергей Карасев будет обслуживать матч 10-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Рубином».

Футбол Тер Штеген повторил рекорд Пятова в ЛЧ, отразив 4 из 6 пенальти Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отразил пенальти полузащитника дортмундской «Боруссии» Марко Ройса в ходе матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Общество В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром и макияжем Ученики и родители просят уволить учителя с манерами и поведением гея из школы в Ростове-на-Дону.

Политика Рада отказалась отменить закон об импичменте президента Парламент Украины на заседании в среду отказался отменить закон о процедуре импичмента президента, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

Происшествия Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР Четыре пограничника пострадали при нападении экипажа шхуны из КНДР, один из них получил огнестрельные ранения - СК.

Армия и оружие Пентагон обвинил Иран в атаке на Саудовскую Аравию Американская разведка обнаружила доказательства причастности Ирана к атаке дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии, сообщает The New York Times.

Наука Исследования выявили самые опасные для вождения песни Специалисты из университета в Гуанчжоу выявили песни, которые оказывают наибольшее влияние на нервно-психическую устойчивость людей во время вождения автомобиля, создавая опасные условия поездок.

Финансы ФРС США предоставит финансовой системе $75 млрд ФРБ Нью-Йорка заявил, что использует специальные репо, чтобы предоставить финансовой системе до $75 млрд и вернуть эффективную ставку в диапазон.

Происшествия В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в изнасиловании на Фурманова В Екатеринбурге задержали двух подозреваемых в изнасиловании девушки на улице Фурманова.

Происшествия На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин Подростков задержали в Алтайском крае по подозрению в совершении убийства двух мужчин в возрасте 52-х и 37-ми лет.

Происшествия Заместителя Кличко избили в Киеве Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.

Экономика Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.

Политика МИД Украины поделился «формулой Зеленского» по войне в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о "формуле Зеленского" по которой политический деятель намерен завершить войну в Донбассе.

Киберспорт Valve начала публичное тестирование новой библиотеки Steam Valve запустила публичное тестирование новой библиотеки Steam, которую компания представила в начале года на GDC 2019.

Политика Глава МИД Украины признал тяжесть антироссийских санкций для Запада Вводимые Западом антироссийские санкции неидеальны, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Футбол Роналду рассказал, сколько заработал денег за карьеру Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о том, сколько денег у него на банковском счёте и какие машины стоят в его гараже.