Происшествия
ИзвестияМИД выразил озабоченность из-за нападения на россиян в Японском море
Министерство иностранных дел России вызвало Временного поверенного в делах КНДР в России Чина Чжона Хёпа в связи с инцидентом в Японском море. Москва потребовала от Пхеньяна принять исчерпывающие меры для недопущения подобного.
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства, северокорейскому дипломату была выражена серьезная озабоченность в связи с инцидентом, а также было заявлено, что российская сторона "предпринимает решительные шаги по задержанию лиц, совершивших противоправные действия" и требует от КНДР "принять исчерпывающие меры с целью недопущения впредь подобных инцидентов".Российская газета13:58
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