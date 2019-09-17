с чего всё началось

Министерство иностранных дел России вызвало Временного поверенного в делах КНДР в России Чина Чжона Хёпа в связи с инцидентом в Японском море. Москва потребовала от Пхеньяна принять исчерпывающие меры для недопущения подобного.

МИД выразил озабоченность из-за нападения на россиян в Японском море

Здоровье Врачи дефицитных специальностей получат выплаты в Липецке Врачи дефицитных специальностей смогут получить 1 млн рублей.

Футбол Лион — Зенит 1:1 В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на выезде встречается с французским "Лионом".

Происшествия В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Политика Российский самолет МС-21 совершил первый полет над морем Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый полет над морем во время перелета с аэродрома Жуковский в аэропорт Стамбула на авиационный фестиваль Teknofest, сообщил пилот самолета Василий Севастьянов.

Шоу-бизнес В Петербурге проходит свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой В Юсуповском дворце Санкт-Петербурга прошла свадебная церемония режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.

Гаджеты Недавнее обновление Windows 10 «ломает» целый ряд систем и приложений Несколько дней назад корпорация Microsoft выпустила накопительное обновление KB4515384 для Windows 10.

Общество В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

Экономика Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви Заказанная следствием экспертиза пакета акций IFTG, принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет $60 млн или порядка 3,8 млрд руб, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию.

Кино «Щегол» Warner Bros. стартовал с одним из худших результатов в истории Экранизация популярного романа "Щегол" студии Warner Bros. продемонстрировала одни из худших стартов в истории американского проката.

Политика Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.

Наука Лекарство от болезни Альцгеймера способствует разрушению мышц Оказалось, что этот препарат увеличивает риск разрушения мышц в два раза, пишет Planet Today.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Политика На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.

Армия и оружие Пентагон назвал вероятных исполнителей атаки на Saudi Aramco Наиболее вероятным исполнителем атаки беспилотников на инфраструктуру нефтяной компании Saudi Aramco является Иран или поддерживаемые им силы, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд.

Киберспорт В Dota 2 изменили систему поиска игр Разработчики Dota 2 на официальном сайте игры выпустили блог, посвященный новым изменениям в системе поиска игр.

Авто Назван топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России Эксперты портала CarsWeek составили топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке.

Шоу-бизнес Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни Известная российская певица Анна Седокова призналась фанатам, что заболела крапивницей.

Здоровье Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".

Армия и оружие Разведка Украины заявила об опасности российских паспортов Выдача российских паспортов населению Донбасса является попыткой Кремля усилить свои позиции на международных переговорах по урегулированию ситуацию в регионе, считает Главное управление разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины, 17 сентября сообщает сайт МО Украины.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Политика Берлин призвал сохранить транзит газа через Украину после запуска СП-2 В Берлине по-прежнему считают, что Украина должна остаться страной — транзитёром российского газа после запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на представителя правительства Германии.

Политика Сноуден рассказал в автобиографии о жизни в России Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден представил бердинской публике автобиографию "Постоянная запись: моя история".