Комментируя планы США подключить к переговорам о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений Китай, глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков предложил Вашингтону пойти еще дальше и также пригласить к диалогу Францию и Великобританию.

МИД РФ предложил США подключить к переговорам по СНВ Европу

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