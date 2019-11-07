Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМИД РФ предложил США подключить к переговорам по СНВ Европу

Комментируя планы США подключить к переговорам о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений Китай, глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков предложил Вашингтону пойти еще дальше и также пригласить к диалогу Францию и Великобританию.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В МИД ожидают от США конструктивного подхода на заседании комиссии по ДСНВ

РИА Новости17:12

МИД потребовал подключить Лондон и Париж к сокращению вооружений

РБК16:46

МИД РФ предложил США подключить к переговорам по СНВ Европу

Московский Комсомолец16:29

МИД заявил о невозможности дальнейшего сокращения СНВ без Лондона и Парижа

Известия17:13

В МИД РФ заявили о невозможности сокращения СНВ без Великобритании и Франции

Газета.Ru16:29

МИД: дальнейшее сокращение СНВ невозможно без участия Лондона и Парижа

РЕН ТВ16:20

МИД РФ не считает возможным дальнейшее сокращение СНВ без Британии и Франции

Коммерсантъ19:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 20:16, Ашберн
Общество

Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс

Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM 14:15
Общество

В России собрались отменить штрафы за превышение средней скорости

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая рассчитывается по данным с нескольких камер по времени и координатам.
Lenta.ru 10:12
Шоу-бизнес

Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери

Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру 04 ноября в 13:12
Кино

Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи

Актуальные Новости 02:34
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru 08:35
Политика

Украинская националистка назвала условия для победы Киева над Москвой

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует наладить сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко для того, чтобы Киев одержал победу над Москвой.
РБК 16:18
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости вчера в 08:03
Политика

Кадыров предложил наказания для оскорбляющих честь в сети

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о способах наказания оскорбивших чью-то честь пользователей сети.
Газета.Ru 19:26
Армия и оружие

Российские подлодки защитят от ядерного удара

Уникальные бронированные укрытия с системами подачи воды, электроэнергии и пара, которые способны защитить подлодки не только от бомб и ракет, но и от ядерного удара, получат российские субмарины.
Газета.Ru 17:36
Здоровье

Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью

Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.
Bimru.ru 00:03
Происшествия

Под Киевом совершено покушение на бизнесмена

Коммерсантъ 19:18
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли хочет уехать из США

В интервью Джоли не слишком подробно рассказывает о том, где именно она хотела бы жить.
Радио Комсомольская правда 08:20
Общество

Направления противодействия семейному насилию в России

В качестве революционно-нового для российской действительности механизма противодействия семейным конфликтам сторонниками либеральных преобразований был разработан законопроект о семейно-бытовом насилии.
Красная весна 20:04
Шоу-бизнес

Появилось подтверждение новой беременности Кейт Миддлтон

Ведь известно, что герцогиня всегда тяжело переносит первый триместр беременности.
ТВ Центр 01:41
Шоу-бизнес

51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Кино

В России вышел сериал «Тёмные начала»

News.ru 03:10
Происшествия

Жительницу Оренбургской области насмерть засыпало семечками

РИА Новости 14:53
Общество

Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости 19:34
Игры

Red Dead Redemption 2 на ПК выйдет с урезанной графикой

Crypto-news вчера в 05:00
Футбол

«Шахтер» спасся от поражения в матче с загребским «Динамо»

Загребское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с донецким «Шахтером» (3:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 16:58
Политика

Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа

Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Газета.Ru 04 ноября в 13:44
Космос

Астрофизики: Вселенная может представлять собой гигантскую петлю

Если Вселенная на самом деле представляет собой петлю, то теории, которые описывают эволюцию космоса, являются неверными.
Pravda.Ru вчера в 07:19
Здоровье

Томское здравоохранение получит дополнительные средства по нацпроектам

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, на пленарном заседании Дня главы муниципального образования сообщил о средствах, которые будут выделены на модернизацию первичного звена здравоохранения.
НИА-Томск 04:52
Футбол

«Байер» обыграл «Атлетико» в Лиге чемпионов

Чемпионат 16:52
Шоу-бизнес

Вележева заявила, что не устраивала пьяный дебош в самолете

Аргументы и Факты 04 ноября в 09:33
Происшествия

В Приморье в районе поиска пропавших рыбаков нашли перевернутую лодку

РИА Новости вчера в 00:21
Политика

Киев предложит ГА ООН обновленный проект резолюции по Крыму

Генеральная Ассамблея ООН приняла 17 декабря 2018 года большинством голосов предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека и "незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления" в регионе.
ТАСС 15:03
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Политика

Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту

Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Гаджеты

Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в России

Компания Sony объявила о старте продаж в России флагмана Sony Xperia 5. Смартфон, представляющий собой компактную версию Xperia 1, доступен в чёрной и синей цветовых вариациях.
News.ru 06:21
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное