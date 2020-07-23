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МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».В источнике
С чего всё началось
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире
 YouTube-канала "Соловьев LIVE" заявила, что если президент Украины сам не может разобраться Минских соглашениях и настаивает на детальной расшифровке каждого пункта этого документа, то МИД РФ может ему в этом помочь.
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Захарова высмеяла просьбу Зеленского расшифровать минские соглашения

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ТАСС

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Газета.Ruвчера в 16:55
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МИД ответил на требование Зеленского расшифровать Минские соглашения

РИА Новостивчера в 16:44
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