МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
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Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».В источнике
С чего всё началось
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире
YouTube-канала "Соловьев LIVE" заявила, что если президент Украины сам не может разобраться Минских соглашениях и настаивает на детальной расшифровке каждого пункта этого документа, то МИД РФ может ему в этом помочь.
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