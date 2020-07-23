Политика
ИзвестияМИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
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с чего всё началось
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" заявила, что если президент Украины сам не может разобраться Минских соглашениях и настаивает на детальной расшифровке каждого пункта этого документа, то МИД РФ может ему в этом помочь.Московский Комсомолец17:50
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