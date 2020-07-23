с чего всё началось

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Общество Российский депутат голыми руками порвал возмутивший его асфальт В Орловской области местный депутат Михаил Вдовин выехал на проверку асфальта по просьбе местных жителей и голыми руками порвал покрытие. 35

Общество Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина. 6

Игры Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли. 448

Политика Кадыров сообщил о введении всех доступных ему санкций против Помпео Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о введении всех санкций, которые есть в республике, против госсекретаря США Майка Помпео.

Экономика В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ. 551

Армия и оружие Сдавшийся в плен боевик в Сирии заявил о провокациях для авиаудара США Хасан Абдул Атра рассказал журналистам, что его группировка участвовала в провокациях против сирийской армии, чтобы США могли нанести авиаудары.

Космос Новые структуры магнитного поля открыты в галактике NGC 4217 В новой работе международная команда исследователей подробно проанализировала магнитное поле галактики NGC 4217, близкой по строению к Млечному пути, при помощи методов радиоастрономии и смогла открыть прежде неизвестные структуры магнитного поля. 1

Общество Суд арестовал оппозиционера Крашенинникова на семь суток Октябрьский районный суд принял решение поместить под арест на семь суток уральского политолога Федора Крашенникова. 784

Путешествия Госдума пообещала денег тем, кто будет отдыхать в России. Рассказываем, как их получить Рассчитывать на компенсацию потраченных на отпуск денег вы можете, если купите туры с 15 августа по 20 декабря.

Общество Собянин опроверг сообщения о введении повторных ограничений в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные власти не планируют повторно вводить ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, и назвал ситуацию в городе позитивно стабильной. 689

Космос В НАСА назвали сроки первого регулярного рейса Crew Dragon на МКС Первый контрактный рейс космического корабля Crew Dragon с четырьмя членами экипажа на Международную космическую станцию состоится не раньше конца сентября, сообщило НАСА в среду.

Происшествия В Казахстане толпа попыталась линчевать похитителя 5-летней девочки В городе Сатпаев Карагандинской области Казахстана (в 549 км от областного центра) толпа попыталась устроить самосуд над подозреваемым в похищении пятилетней девочки, сообщает Ratel.kz.

Единоборства Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 20 кг Емельяненко оказался весом 117,1 кг, а Исмаилов показал на весах 94,6 кг. Бой между Емельяненко и Исмаиловым пройдёт 24 июля в Сочи. 16

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл подали в суд из-за съемки сына с дронов Отмечается, что они подали в суд после того, как неизвестные якобы использовали дроны для съемки их 14-месячного сына Арчи.

Армия и оружие ЛНР призвала украинских солдат не выполнять приказы на обстрелы Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призывает украинских силовиков не выполнять приказы командования ВС Украины на обстрелы территории республики, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий. 4

Гаджеты Роскачество развеяло главный миф о зарядке и разрядке смартфонов Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в беседе с Прайм рассказал о том, как правильно заряжать пользовательскую технику. 3