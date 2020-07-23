с чего всё началось

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

Общество В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать мороженое При покупке мороженого Роскачество советует обращать внимание на то, чтобы упаковка не была покрыта кристалликами льда или деформирована, говорится в сообщении организации. 2

Общество Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина. 43

Общество «Обучите навыку и успокойтесь». Детский психолог — о том, заставлять ли ребёнка работать на даче Не хочет полоть — пусть идёт мыть посуду, подметать пол в доме и играть с друзьями. Это лучше, чем всю свою жизнь ненавидеть слово «дача».

Происшествия Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства. 105

Политика Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о неожиданном для граждан решении президента Украины Владимира Зеленского. 40

Наука В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана Ученые из Университета штата Орегон подтвердили данные о первой активной утечке метана с антарктического морского дна. 16

Экономика Компания бизнесмена Таврина подала на IPO Kismet Acquisition One Corp. (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), принадлежащая Ивану Таврину, подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на проведение первичного размещения акций (IPO), пишет РБК.

Экономика В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ. 1,4K

Футбол «Ахмат» и «Рубин» поддерживали расширение РПЛ до 18 клубов Вылетевшие клубы "Крылья Советов" и "Оренбург" выступили с инициативой, но в голосовании участия не принимали. (Игорь Рабинер) Изначально в повестке дня не было вопроса о расширении лиги, инициатором его рассмотрения стал глава РПЛ Сергей Прядкин. 1

Политика В Канаде завершили анализ данных самописцев сбитого в Иране Boeing Команда международных экспертов завершила предварительный анализ информации с бортовых самописцев сбитого в январе под Тегераном украинского самолета Boeing 737, сообщило канадское Бюро по безопасности на транспорте (TSB).

Космос В Йошкар-Оле астрономы-любители выезжают на наблюдения за ночным небом Йошкар-олинские астрономы-любители выезжают на наблюдения примерно раз в один-два месяца. В летний период в телескоп видно парад планет.

Политика Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля. 369

Политика Помпео призвал Китай не повторять ошибки СССР Вашингтон, 24 июля 2020, 08:57 — REGNUM Китаю не следует повторять опыт Советского Союза, который проиграл в противостоянии с Соединёнными Штатами, заявил 23 июля госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии. 9