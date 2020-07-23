с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно расшифровать каждый пункт минских соглашений. По его словам, только после этого станет понятно, готова ли Украина выполнять их. Представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия поможет господину Зеленскому.

Экономика В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ. 220

Гаджеты Google планирует ужесточить требования к смартфонам на Android Обязательным условием для установки на устройство операционной системы Android 11 вскоре может стать наличие на нём не менее 2 Гб оперативной памяти, на устройствах, не отвечающих этому требованию, будет устанавливаться облегченная система Android Go. 29

Общество Осажденный Сергием Среднеуральский монастырь покинули 38 человек Из Среднеуральского женского монастыря, где после церковного суда продолжает находиться лишенный сана схиигумена Сергий (Романов), уходят люди. 38

Экономика Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина. 1

Общество Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей. 459

Теннис Шарапова назвала виновника ее дисквалификации за допинг РИА Новости Российская экс-теннисистка Мария Шарапова рассказала, как начала принимать мельдоний, в результате чего в 2016 году она была дисквалифицирована на 15 месяцев.

Транспорт В России предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами Если движение владельцев мопедов и мотоциклов будет иметь признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастет до 15 тыс. рублей. 1,2K

Общество Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли. 17

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 30

Политика Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля. 4

Здоровье Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19 Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее. 83