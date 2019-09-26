Политика

Газета.RuГазета.RuМИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось

Рябков рассказал об ответных мерах на невыдачу американских виз членам российской делегации в ООН

«В отношении ответных мер, мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению – есть такой орган – проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США.
Международная жизньвчера в 11:00

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МИД РФ предложил перенести заседание комитета ГА ООН из США

Газета.Ruвчера в 11:36

Россия предложила перенести заседание комитета Генассамблеи ООН из США

РИА Новостивчера в 21:44

Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

Известиявчера в 19:47

МИД России подготовил ответ на невыдачу виз США российской делегации

RT на русскомвчера в 11:40

Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН

РЕН ТВвчера в 23:50

Россия поставила вопрос о проведении заседаний Первого комитета ГА ООН не в США

ТАССвчера в 11:25

Рябков рассказал об ответных мерах на невыдачу американских виз членам российской делегации в ООН

Международная жизньвчера в 11:00
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Религия

Православные празднуют Воздвижение креста Господня

Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня отмечают православные христиане 27 сентября.
REGNUM вчера в 21:14
Общество

Девушка написала мертвому брату СМС и получила ответ

Пользовательница Reddit ruthless0903 писала сообщения брату, который умер шесть месяцев назад, и недавно получила ответ с его номера.
РИА Новости вчера в 22:01
Авто

Suzuki выпустит дешевый паркетник

Компания Maruti Suzuki рассекретила свою очередную новинку. Ей стал компактный кроссовер S-Presso.
АвтоВзгляд вчера в 08:45
Футбол

Футболист Ибрагимович забил гол с отрицательного угла

Известия вчера в 00:43
Авто

Subaru прощается с легендарным двигателем EJ20

В рамках автосалона в Токио компания Subaru покажет седан WRX STI EJ20 Final Edition, который примечателен тем, что это последняя модель с легендарным двигателем EJ20, который уйдет в историю спустя 30 лет серийного производства.
Тарантас Ньюс 25 сентября в 06:00
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru вчера в 04:27
Политика

Зеленский опубликовал в соцсети фото с Трампом

Политическая Экспертиза 25 сентября в 09:45
Политика

В Польше назвали трагедией работу «Газпрома»

Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.
Lenta.ru вчера в 21:36
Общество

В России запретят курить на балконах

В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах, лоджиях, в жилых комнатах домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.
РИА Новости вчера в 07:40
Здоровье

Глава кабмина поручил выделить дополнительные средства на дорогую диагностику и на лекарства больным ССЗ

Минфину совместно с Минздравом премьер поручил также дополнительно предусмотреть в федеральном бюджете на трехлетний период (2020–2022 гг.) по 14,5 млрд руб. ежегодно на лекарственное обеспечение на амбулаторном этапе граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах.
Medvestnik.ru 25 сентября в 11:31
Финансы

Климатическая повестка превратила угольные проекты в высокорисковые

Феномен отрицательных процентных ставок, которые уже существуют в некоторых развитых странах, активно обсуждается экономистами: насколько это плохо (или хорошо) для экономики и к чему приведет такая политика в долгосрочной перспективе.
РИА Новости 01:00
Происшествия

Две женщины подрались во время перелета из столицы в Минеральные воды

Как сообщает утром 27 сентября официальный представитель МВД Ирина Волк, в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды поступил призыв о помощи экипажа рейса из Москвы.
Фонтанка.Ру 00:11
Космос

Первый арабский космонавт отправился на МКС

62-й экипаж МКС уже назвали самым необычным за последние годы. Хазза Аль-Мансури станет 240-м космонавтом на МКС.
Inc-news.ru 25 сентября в 15:39
Авто

В России нашли Lada Priora с пробегом миллион километров

В России нашли Lada Priora в кузове универсал, которая проехала миллион километров за три года.
Motor вчера в 06:24
Общество

В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия вчера в 05:36
Армия и оружие

«Это просто опасно»: ракету «Буревестник» вовсе не нужно было создавать

CNBC сообщил, что испытание ракеты «Буревестник» под Архангельском было 5-м, и все они окончились неудачно.
Infox.ru 25 сентября в 16:20
Политика

Администрацию столицы Калмыкии возглавил экс-глава ДНР

Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы столицы Калмыкии.
РБК вчера в 11:32
Здоровье

Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге

Москва 24 вчера в 09:52
Шоу-бизнес

Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал

Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.
РЕН ТВ вчера в 18:45
Технологии

РБК: внедрением систем «суверенного рунета» займется бывший руководитель Nokia в России

Бывший руководитель Nokia в России и бывший заместитель министра связи Рашид Исмаилов возглавил компанию, которая будет заниматься внедрением систем фильтрации трафика в рамках закона о «суверенном рунете», сообщает РБК.
Ведомости вчера в 13:36
Политика

В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским

Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.
BFM.ru вчера в 10:23
Финансы

Оборонный банк станет агентом правительства по международным долгам

Промсвязьбанк (ПСБ), уже назначенный специальным оборонным банком, получит новую роль — он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета на 2020–2022 годы, который разработал Минфин.
РБК 01:02
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева расторгла договор с Константином Меладзе

SM News вчера в 16:04
Происшествия

Суд по делу Устинова перенесли на 30 сентября

Коммерсантъ вчера в 04:04
Общество

В России с октября по март ожидается аномальная погода

Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии 25 сентября в 08:08
Культура

Полиглот Дмитрий Петров создал курс по изучению татарского языка

ГТРК Татарстан вчера в 10:31
Космос

«Уралкриомаш» изготовил оборудование для стартового стола второй очереди Восточного

АО "Уралкриомаш" (входит в группу Уралвагонзавода в составе ГК "Ростех") изготовил партию специализированных емкостей для подачи воды на стартовый стол ракетного комплекса "Ангара-А5" второй очереди космодрома Восточный.
ТАСС вчера в 22:49
Политика

Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.
Life.ru вчера в 05:38
Футбол

Месси вновь может пропустить игру

Газета.Ru 25 сентября в 02:18
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына

На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва 25 сентября в 06:18
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