Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс", - заявил Рябков Полную версию интервью заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова смотрите на нашем сайте в понедельник, 30 сентября.

с чего всё началось

В отношении ответных мер, мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению - есть такой орган - проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона в качестве ответных мер на невыдачу виз ряду членов делегации России выступила с предложением перенести заседание Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН и Комиссии по разоружению из США в другое место. Об этом сообщает РИА "Новости".

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