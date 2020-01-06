Политика

НТВНТВМИД РФ предложил рецепт для спасения ядерной сделки с Ираном

В МИД РФ уверены в том, что выход Ирана из ядерной сделки стал «следствием накопившихся внутри договоренностей противоречий, над преодолением которых всем нынешним странам-участницам необходимо продолжать усиленно работать».
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