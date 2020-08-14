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Газета.Ru
Газета.Ru

МИД РФ предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за рубежа

МИД России предложил сделать платной эвакуацию россиян из других стран при угрозе жизни. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Россиян могут перестать бесплатно вывозить из-за границы при угрозе жизни

Вместо безвозмездного возвращения на родину в случае угрозы жизни внешнеполитическое ведомство предлагает гарантировать возврат из-за границы всем россиянам, но при условии возврата расходов в бюджет.
Ведомости17:12
Подробнее о событии
URA.Ru

МИД не будет помогать россиянам, застрявшим за границей при ЧП. Возвращение домой станет платным

URA.Ru18:23
РИА Новости

МИД предложил сделать эвакуацию россиян из-за рубежа платной

РИА Новости02:39
Lenta.ru

Россиянам предложили возвращать деньги МИД за эвакуацию на родину

Lenta.ru00:31
РБК

В МИДе решили помогать россиянам возвращаться домой за отдельную плату

РБК23:50
Коммерсантъ

МИД России хочет отменить бесплатный вывоз россиян из-за границы при угрозе жизни

Коммерсантъ19:35
ТАСС

МИД предложил обязать россиян компенсировать расходы государства на их возврат домой

ТАСС04:22
Ведомости

Россиян могут перестать бесплатно вывозить из-за границы при угрозе жизни

Ведомости17:12

Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды

«13 августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в сообщении Минфина России.
RT на русском09:33
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Фонтанка.Ру09:53

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RuNews24.ru09:25
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