МИД РФ предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за рубежа
Смотрите также
Минский тракторный завод частично прекратил работу из-за забастовки
Дочь рязанского губернатора зарегистрировала доход вдвое больше отца
Первые изображения новой Lada Vesta Facelift опубликованы в Сети
95% жителей Китая откажутся от iPhone в пользу WeChat
Создатели анимационного «Аватара» покинули проект ремейка Netflix
Лукашенко высказался о призывах к забастовкам в Белоруссии
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
Путин предложил созвать встречу членов СБ ООН и ФРГ по Ирану
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
Пожар не повлияет на сроки строительства ледового дворца в Кемерове
Шмурнов извинился за комментарии во время матча «Спартака» и «Сочи»
Россияне стали меньше расплачиваться мелочью
В Белоруссии отпустили более 2 тыс. задержанных во время протестов
«Усыновленный» Успенской малыш оказался ребенком Кержакова и Тюльпановой
В августе выросли цены большинства моделей Renault в России
CNN узнал об отказе США от помощи России в разработке COVID-вакцины
Белорусская оппозиция создаст совет для передачи власти
ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов
В МИД России предлагают отменить бесплатные вывозные рейсы
Минский тракторный завод частично прекратил работу из-за забастовки
Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии
Путин предложил созвать встречу членов СБ ООН и ФРГ по Ирану
Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах на карту
В российских школах запретили массовые мероприятия до конца 2020 года
Загитова может заплатить за обучение в вузе более 1,3 млн рублей
США направят в Вену делегацию наиболее высокого уровня за все время переговоров с Россией
«Организатор протестов» в Минске покаялся в связях с «московскими кукловодами»
В Минздраве отреагировали на недоверие врачей вакцине от коронавируса
МИД России предложил сделать платной эвакуацию россиян из других стран при угрозе жизни. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства.В источнике
С чего всё началось
Россиян могут перестать бесплатно вывозить из-за границы при угрозе жизни
Вместо безвозмездного возвращения на родину в случае угрозы жизни внешнеполитическое ведомство предлагает гарантировать возврат из-за границы всем россиянам, но при условии возврата расходов в бюджет.
Ведомости17:12
Подробнее о событии