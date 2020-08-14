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Газета.Ru
Газета.Ru

МИД РФ предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за рубежа

МИД России предложил сделать платной эвакуацию россиян из других стран при угрозе жизни. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Россиян могут перестать бесплатно вывозить из-за границы при угрозе жизни

Вместо безвозмездного возвращения на родину в случае угрозы жизни внешнеполитическое ведомство предлагает гарантировать возврат из-за границы всем россиянам, но при условии возврата расходов в бюджет.
Ведомости17:12
Подробнее о событии
РИА Новости

МИД предложил сделать вывоз россиян из-за рубежа платным

РИА Новости02:39
URA.Ru

МИД не будет помогать россиянам, застрявшим за границей при ЧП. Возвращение домой станет платным

URA.Ru18:23
Lenta.ru

Россиянам предложили возвращать деньги МИД за эвакуацию на родину

Lenta.ru00:31
РБК

В МИДе решили помогать россиянам возвращаться домой за отдельную плату

РБК23:50
Коммерсантъ

МИД России хочет отменить бесплатный вывоз россиян из-за границы при угрозе жизни

Коммерсантъ19:35
Российская газета

МИД предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за границы

Российская газета01:47
Ведомости

Россиян могут перестать бесплатно вывозить из-за границы при угрозе жизни

Ведомости17:12

В Белоруссии возобновились протесты

Вечером 13 августа глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за "травмы случайных людей", которые не участвовали в протестах, а попали "под раздачу", просто оказавшись рядом.
Интерфакс02:20
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Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
REGNUM23:04
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Глава пула журналистов президента Белоруссии уволился с госканала ОНТ

Увольнение журналиста Дмитрия Семченко, являющегося главой президентского пула журналистов в Белоруссии, с телеканала ОНТ подтвердила его супруга, 13 августа передал Telegram-канал The Village.
ИА Красная Веснавчера в 14:05
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Мишустин поручил Минэнерго внести проект по энерготарифам в ДФО

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минэнерго России внести до 1 сентября на рассмотрение правительства законопроект по энерготарифам в Дальневосточном федеральном округе, передаёт РИА Новости.
RT на русском21:58
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Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

На фоне инициированного Россией пересмотра налоговых соглашений с рядом иностранных государств многие компании задумались о переходе в российскую юрисдикцию, что может привести к их делистингу с иностранных бирж, сообщила на ежегодном семинаре Московской биржи ее управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Анна Василенко.
РБК23:02
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