с чего всё началось

В МИД России предлагают зафиксировать "ошибку" в заявлении Пентагона о невыводе американских войск из Ирака. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, в противном случае США могут "начать кивать на русских хакеров или RT".

МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке

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Происшествия Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке; никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.

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Здоровье Медведев анонсировал более 14,8 миллиарда субсидий для клиник юга России Правительство России проигнорировало требования активистов о строительстве медицинских учреждений в регионах юга России и решило перечислить средства на возведение и реконструкцию других объектов в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии и Чечне, а также Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Астраханской областях.

Политика В Крыму прокомментировали слова российского блогера об «аннексии» Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе в беседе с РИА Новости Крым осудил высказывания российского блогера и феминистки Александры Митрошиной об "аннексии Крыма".

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