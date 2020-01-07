Политика
Газета.RuМИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке
В МИД России предлагают зафиксировать "ошибку" в заявлении Пентагона о невыводе американских войск из Ирака. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, в противном случае США могут "начать кивать на русских хакеров или RT".
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с чего всё началось
США назвали ошибкой опубликованное в СМИ письмо о выводе своих войск из Ирака и это признание следует зафиксировать, чтобы потом Вашингтон не мог обвинить в утечке «русских хакеров», заявила в Facebook официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.РБКвчера в 22:32
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