Политика
Наша версияМИД РФ предупредил россиян о возможных преследованиях со стороны США
МИД России предупредил граждан о возможных преследованиях со стороны США за границей, сообщает ТАСС. Как отмечается в сообщении министерства, эта опасность может поджидать россиян как в самих США, так и в третьих странах по запросу американских властей.
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с чего всё началось
«Вынуждены констатировать, что несмотря на наши многочисленные призывы к нормализации взаимодействия на основе российско-американского Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру», — говорится в предупреждении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства 17 февраля.Известия06:01
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МИД предупредил россиян о риске подвергнуться преследованиям со стороны США
Rambler News Service06:12
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Как сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media, Служба военной разведки и безопасности Нидерландов обнародовала документ, согласно которому, в районе крушения малайзийского лайнера Boeing MH17 ни одной установки ЗРК "Бук" не присутствовало.
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Если белорусы захотят оставаться независимыми, то их ожидает война с Россией, подобная той, что происходит на Украине, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.
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Автором нового клипа Zivert (Юлии Зиверт) на песню "Credo" стал известный режиссёр Алан Бадоев.
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МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
Политика
Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы
Киев отстранил всех шестерых прокуроров Украины, которые занимались расследованием дела малазийского боинга МН17, который потерпел крушение в 2014 году.
Политика
Глава Мюнхенской конференции попал в украинскую базу «Миротворец»
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу украинского сайта «Миротворец» за подписание плана по мирному урегулированию в Донбассе.
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Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
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Двух китайских студентов госпитализировали из МГУ с признаками ОРВИ
«В ходе ежедневных плановых медицинских осмотров двух студентов из Китая с температурой 37,3 и признаками ОРВИ госпитализировали из главного здания МГУ», – сообщили в пресс-службе.
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Что думают в отрасли о всеобщем йодировании соли
Переизбыток йода Специалисты Союзмолока утверждают, что принятие указанного законопроекта в данной редакции и введение обязательного внесения препаратов йода во всю используемую в стране пищевую соль и все пищевые продукты, включая молочную продукцию, производимую с использованием соли, может привести к неконтролируемому излишнему поступлению йода в питание человека.