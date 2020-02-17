с чего всё началось

МИД России предупредил граждан о возможных преследованиях со стороны США за границей, сообщает ТАСС. Как отмечается в сообщении министерства, эта опасность может поджидать россиян как в самих США, так и в третьих странах по запросу американских властей.

МИД РФ предупредил россиян о возможных преследованиях со стороны США

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Происшествия Двух китайских студентов госпитализировали из МГУ с признаками ОРВИ «В ходе ежедневных плановых медицинских осмотров двух студентов из Китая с температурой 37,3 и признаками ОРВИ госпитализировали из главного здания МГУ», – сообщили в пресс-службе.