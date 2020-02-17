Политика

ТАССТАССМИД РФ предупредил россиян об опасности преследования со стороны США

МИД РФ предупредил граждан России, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США.
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с чего всё началось
«Вынуждены констатировать, что несмотря на наши многочисленные призывы к нормализации взаимодействия на основе российско-американского Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру», — говорится в предупреждении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства
 17 февраля.
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Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
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