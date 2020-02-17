с чего всё началось

МИД РФ предупредил граждан России, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США.

Футбол «Когда постоянно живешь с солнцем, настроение всегда хорошее». Открытое письмо Торбинского о переезде в Майами На Sports.ru – его открытое письмо о том, как решиться на переезд с тремя детьми, как выучить английский с нуля, как искать связи и работу и стать счастливее от жизни в теплом климате. * * * Хочу сказать, что настоящая жизнь начинается, когда футбол заканчивается.

Общество Протоиерей Смирнов объяснил свои слова о женщинах в гражданском браке Протоиерей Димитрий Смирнов сообщил РБК, что специально использовал слово «проститутка» в отношении женщин, чтобы обратить на это внимание общественности и защитить их от неподобающего отношения.

Экономика Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа В 2019 году годовой индекс промпроизводства был снижен с 2,4 до 2,3%. Рост индекса в добыче уменьшен с 3,1 до 2,5%, а в обрабатывающих производствах увеличен с 2,3 до 2,6%.

Шоу-бизнес Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.

Общество Суд в Петербурге рассмотрит второй иск об обследовании на коронавирус Невский районный суд рассмотрит в среду административное исковое заявление главного государственного санитарного врача Петербурга к Анне Рыбаковой о принудительном помещении под медицинское наблюдение для проверки на коронавирус, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Политика США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай В администрации президента США обсуждается возможность запрета на поставки в Китай авиадвигателей LEAP-1C, которые производят совместно французская компания Safran и американская General Electric.

Экономика Акции ТГК-2 показали рост 70% на Мосбирже Акции ТГК-2 резко выросли в ходе торгов на Московской бирже. Пикового значения в 70%, до 0,007725 руб за акцию, рост достигал в 17:20.

Политика Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.

Политика Евросоюз согласовал миссию по контролю над оружейным эмбарго в Ливии Новая комиссия по контролю эмбарго на поставки оружия в Ливию согласована министрами иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза, заявил 17 февраля один из дипломатических представителей.