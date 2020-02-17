Политика
ТАССМИД РФ предупредил россиян об опасности преследования со стороны США
МИД РФ предупредил граждан России, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США.
Читать в источнике
Оценить82
с чего всё началось
«Вынуждены констатировать, что несмотря на наши многочисленные призывы к нормализации взаимодействия на основе российско-американского Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру», — говорится в предупреждении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства 17 февраля.Известия06:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
Футбол
«Когда постоянно живешь с солнцем, настроение всегда хорошее». Открытое письмо Торбинского о переезде в Майами
На Sports.ru – его открытое письмо о том, как решиться на переезд с тремя детьми, как выучить английский с нуля, как искать связи и работу и стать счастливее от жизни в теплом климате. * * * Хочу сказать, что настоящая жизнь начинается, когда футбол заканчивается.
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини
50-летняя Дженнифер Лопес продолжает напоминать своим фанатам о том, как шикарно она выглядит.
Общество
Протоиерей Смирнов объяснил свои слова о женщинах в гражданском браке
Протоиерей Димитрий Смирнов сообщил РБК, что специально использовал слово «проститутка» в отношении женщин, чтобы обратить на это внимание общественности и защитить их от неподобающего отношения.
Экономика
Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа
В 2019 году годовой индекс промпроизводства был снижен с 2,4 до 2,3%. Рост индекса в добыче уменьшен с 3,1 до 2,5%, а в обрабатывающих производствах увеличен с 2,3 до 2,6%.
Кино
Скончался режиссер Георгий Шенгелая
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матче
Общество
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Политика
В Кремле не согласились с мнением судьи КС о «незаконности» СССР
Кремль исходит из положения, что Россия де-юре и де-факто является правопреемницей Советского Союза, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя предложение судьи Конституционного суда Константина Арановского пересмотреть этот статус.
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой
Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
Энергетика
Литва окончательно проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд
Литва проиграла дело о финансовых претензиях к «Газпрому» в размере €1,4 млрд в последней инстанции — Верховном суде Швеции (ВСШ).
Общество
Суд в Петербурге рассмотрит второй иск об обследовании на коронавирус
Невский районный суд рассмотрит в среду административное исковое заявление главного государственного санитарного врача Петербурга к Анне Рыбаковой о принудительном помещении под медицинское наблюдение для проверки на коронавирус, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Авто
Кроссоверы Cadillac XT5 отзывают в России
Политика
США могут запретить поставки авиадвигателей в Китай
В администрации президента США обсуждается возможность запрета на поставки в Китай авиадвигателей LEAP-1C, которые производят совместно французская компания Safran и американская General Electric.
Политика
Международный аэропорт Алеппо возобновляет работу
Аэропорт в сирийском городе Алеппо возобновляет свою работу.
Футбол
Мостовой не понимает радости вокруг гола Смолова «Реалу»
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил гол форварда «Сельты» Федора Смолова, который он забил мадридскому «Реалу».
Кино
Том Холланд поделился ожиданиями от фильма по Uncharted
В конце января стало известно, что фильм по Uncharted перенесли на 5 марта 2021 года.
Экономика
Акции ТГК-2 показали рост 70% на Мосбирже
Акции ТГК-2 резко выросли в ходе торгов на Московской бирже. Пикового значения в 70%, до 0,007725 руб за акцию, рост достигал в 17:20.
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
Шоу-бизнес
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина осваивают горные лыжи
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина попробовали свои силы на горных лыжах.
Политика
Евросоюз согласовал миссию по контролю над оружейным эмбарго в Ливии
Новая комиссия по контролю эмбарго на поставки оружия в Ливию согласована министрами иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза, заявил 17 февраля один из дипломатических представителей.
Наука
Китайские ученые назвали альтернативный источник коронавируса
Источником распространения нового коронавируса 2019-nCoV могла стать лаборатория в городе Ухань.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Кино
Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети
Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
Авто
В первой половине февраля восемь марок изменили цены на автомобили
Футбол
Ребров: у меня идёт понимание — в России что-то не так. Люди становятся злее
Люди становятся злее, агрессивнее — это видно. У меня идёт понимание — что-то не так в стране.