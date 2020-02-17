с чего всё началось

МИД РФ предупредил граждан России, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США.

МИД РФ предупредил россиян об опасности преследования со стороны США

Политика В ФСБ исключили связь с убийством Хангошвили в Берлине Президент ассоциации спецподразделения ФСБ России "Вымпел" Валерий Попов заявил, что никакой связи между фондом и убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине нет, передает "Интерфакс".

Здоровье Минздрав опроверг информацию о сокращениях стоматологов в поликлиниках Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в структуре российских поликлиник появятся терапевтические отделения, а также процедурные и диагностические отделения, но при этом из них исчезнут стоматологи и психологи.

Экономика Основания для блокировки счетов банками станут новыми Изменения же будут введены с целью исключения устаревших схем совершения необычных операций и пополнения новыми.

Шоу-бизнес Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.

Общество В МИД РФ высказались о возможной эвакуации россиян с Diamond Princess В российском министерстве иностранных дел высказались о возможной эвакуации жителей России с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама, передает "Интерфакс".

Общество Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в одну из больниц в Москве. По предварительным данным, у шоумена произошел приступ эпилепсии.

Здоровье Минздрав Пермского края проверит факт разглашения диагноза ВИЧ Краевой минздрав совместно с руководством медучреждения проверит информацию о возможном разглашении врачебной тайны пациента с диагнозом ВИЧ.

Политика МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.

Происшествия Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.

Экономика В России может снизиться размер выплат по ипотеке В России могут снизить размер выплат по ипотечным кредитам, соответствующее поручение правительства опубликовано на сайте кабинета министров в субботу, 15 февраля.