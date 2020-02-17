с чего всё началось

МИД РФ предупредил граждан России, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США.

МИД РФ предупредил россиян об опасности преследования со стороны США

Происшествия В Санкт-Петербурге начались поиски 8-летней девочки Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга проводится полицейская проверка по факту исчезновения 8-летней девочки, которая утром 17 февраля ушла из дома и не вернулась.

Общество Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.

Политика Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии «Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года», — сказано в заявлении Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте законодательного органа 17 февраля.

Армия и оружие Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.

Политика Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Происшествия «Краснодарский каннибал» умер в тюремной больнице Житель Краснодарского края Дмитрий Бакшеев, осужденный на 12 лет и два месяца строгого режима за убийство, умер в больнице в колонии Ростова-на-Дону, передает "Интерфакс".

Авто Депутаты хотят присваивать автомобилям экологический класс Всем автомобилям в базе ГИБДД должен быть присвоен экологический класс. С такой инициативой выступил депутат Михаил Старшинов.

Здоровье Пермский врач отказала ВИЧ-положительному посетителю в приеме В пермском поселке Ныроб вместо консультации врач разгласила ВИЧ-статус посетителя всем присутствующим, передает 59.ru со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и президент организации Выбор Анна Каргапольцева.

Происшествия Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.