Политика
ТАССМИД РФ предупредил россиян об опасности преследования со стороны США
МИД РФ предупредил граждан России, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США.
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с чего всё началось
«Вынуждены констатировать, что несмотря на наши многочисленные призывы к нормализации взаимодействия на основе российско-американского Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру», — говорится в предупреждении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства 17 февраля.Известия06:01
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МИД предупредил россиян о риске подвергнуться преследованиям со стороны США
Rambler News Service06:12
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:15, Ашберн
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В Санкт-Петербурге начались поиски 8-летней девочки
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Общество
Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу
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Евросоюз продлил на год санкции против Белоруссии
«Совет решил продлить ограничительные меры против Белоруссии на один год, до 28 февраля 2021 года», — сказано в заявлении Совета ЕС, опубликованном на официальном сайте законодательного органа 17 февраля.
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В ВОЗ предостерегли от чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом
Против чрезмерных мер в борьбе с коронавирусом выступил и гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Общество
Во Франции суд оставил под стражей россиянина Александра Винника
Россиянин Александр Винник останется под стражей - таково решение апелляционного суда Парижа, рассматривавшего обращение адвокатов россиянина, передает РИА Новости.
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Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах
Политика
В Кремле прокомментировали слова судьи КС о правопреемстве СССР
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«Сочи» официально объявил о переходе Кокорина
Армия и оружие
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Происшествия
Убитый в Калининграде мужчина был чемпионом СССР по горным лыжам
Мужчина, застреленный вместе с женой возле Центрального рынка в Калининграде, был чемпионом СССР по горным лыжам.
Политика
Председатель Мюнхенской конференции попал в базу сайта «Миротворец»
Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер внесен в базу украинского сайта «Миротворец» 17 февраля.
Общество
В Большом театре ответили Волочковой на претензии по поводу пенсии
Представители Большого театра ответили на претензии балерины Анастасии Волочковой, которые касаются полагающейся ей пенсии.
Политика
Кремль оценил идею Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе
Идею президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании в Донбассе надо обсуждать с ЛНР и ДНР, но Киев готовность к диалогу не проявляет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
МИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков
Временный поверенный в делах РФ был вызван в МИД Украины.
Общество
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Космос
В США рассекретили доклад о поиске внеземной жизни
В США рассекретили доклад, в котором содержатся данные о поисках признаков существования внеземной жизни.
Авто
Названы три самые надежные и неприхотливые машины с пробегом в России
Шоу-бизнес
Американский бойфренд Муса публично признался в любви дочери Урганта
"Сладкая любовь и головная боль", - написал Муса в Instagram, опубликовав фото и видео с Эрикой.
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«Краснодарский каннибал» умер в тюремной больнице
Житель Краснодарского края Дмитрий Бакшеев, осужденный на 12 лет и два месяца строгого режима за убийство, умер в больнице в колонии Ростова-на-Дону, передает "Интерфакс".
Культура
Билли Айлиш выпустила песню для нового фильма о Джеймсе Бонде
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Депутаты хотят присваивать автомобилям экологический класс
Всем автомобилям в базе ГИБДД должен быть присвоен экологический класс. С такой инициативой выступил депутат Михаил Старшинов.
Общество
Вильфанд предупредил о возможности сильных морозов в марте
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
Здоровье
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В пермском поселке Ныроб вместо консультации врач разгласила ВИЧ-статус посетителя всем присутствующим, передает 59.ru со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и президент организации Выбор Анна Каргапольцева.
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Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД
Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.
Экономика
Акции ТГК-2 показали рост 70% на Мосбирже
Акции ТГК-2 резко выросли в ходе торгов на Московской бирже. Пикового значения в 70%, до 0,007725 руб за акцию, рост достигал в 17:20.
Экономика
Законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ внесен в ГД
Согласно законопроекту, приобретение Правительством РФ обыкновенных акций Сбербанка осуществляется в рамках размещения средств Фонда национального благосостояния.