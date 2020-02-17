с чего всё началось

Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян, планирующих поездки за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США.

МИД РФ предупредил россиян об угрозе преследования со стороны США

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