Политика

ИнфоросМИД РФ предупредил россиян об угрозе преследования со стороны США

Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян, планирующих поездки за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США.
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«Вынуждены констатировать, что несмотря на наши многочисленные призывы к нормализации взаимодействия на основе российско-американского Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру», — говорится в предупреждении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства
 17 февраля.
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