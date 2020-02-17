Политика

ТАССТАССМИД РФ предупредил россиян об опасности преследования со стороны США

МИД РФ предупредил граждан России, планирующих выезжать за рубеж, об опасности подвергнуться преследованиям со стороны США.
Читать в источнике
Комментировать107
с чего всё началось
«Вынуждены констатировать, что несмотря на наши многочисленные призывы к нормализации взаимодействия на основе российско-американского Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру», — говорится в предупреждении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства
 17 февраля.
Известия06:01

Подробнее о событии

МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США

РБК08:22

МИД предостерег россиян в связи с возможным преследованием спецслужбами США

Газета.Ru08:45

МИД предупредил россиян о возможных рисках при посещении США

Известия06:01

МИД РФ предупредил россиян об опасности преследования со стороны США

ТАСС06:49

МИД предупредил россиян о риске подвергнуться преследованиям со стороны США

Rambler News Service06:12

Россиян предупредили о грозящих им в США арестах

URA.Ru07:24

МИД предупредил россиян о рисках преследования спецслужбами США

РИА Новости05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 13:15, Ашберн
Политика

Появилось видео сопровождения самолета Шойгу сербскими истребителями

РИА Новости 07:45
Политика

Пристайко стращает мир российско-белорусской войной

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что между Россией и Белоруссией якобы существует напряжение, которое может привести к войне.
РЕН ТВ 13:02
Происшествия

Краснодарский «людоед» Бакшеев скончался в тюремной больнице

Вести.Ru 10:36
Происшествия

В Омске мужчина на спор обезглавил человека

Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
РИА Новости 04:55
Футбол

Кокорин может сыграть за «Сочи» в день перехода из «Зенита»

SM News 09:36
Путешествия

Названы самые опасные для российских туристов страны

Страной с наибольшим числом смертей российских туристов оказалась Россия.
Lenta.ru 09:37
Шоу-бизнес

Евгений Миронов впервые появился с сыном на публике

В начале этого года артист впервые появился с мальчиком на публике и поклонники и журналисты смогли лично убедиться в реальности его существования.
Uznayvse.ru 12:42
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Lenta.ru 15 февраля в 15:31
Космос

Многоразовая ступень ракеты Falcon 9 упала в Атлантический океан

Первая многоразовая ступень тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 упала в воду при попытке приземлиться на плавучую платформу.
РБК 12:59
Политика

Несколько жителей Латвии попросили Путина о помощи

Lenta.ru 08:30
Политика

В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
Известия 05:24
Хоккей

«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» и вышел в плей-офф КХЛ

Уфимский "Салават Юлаев" на домашнем льду победил "Сочи" со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС Спорт 11:13
Происшествия

Врача курганской больницы, отказавшегося помочь пациенту, уволят

Терапевт приемного отделения курганской больницы, читавший книгу во время приема и отказавшийся помогать пациенту, будет уволен из медучреждения.
ТАСС 06:02
Политика

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 13:03
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Технологии

Специалисты предложили компостировать тела вместо захоронений

Специалисты предлагают человеческое тело помещать в специально разработанный закрытый сосуд, куда размещают не только тело, но и солому, люцерну и древесные щепки.
Газета DAILY 12:22
Энергетика

Литва проиграла спор с «Газпромом» на €1,4 млрд в последней инстанции

Верховный суд Швеции отклонил апелляцию Литвы по делу о претензиях к «Газпрому» на €1,4 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Литвы.
Коммерсантъ 10:21
Общество

Сбежавшую из карантина девушку суд постановил вернуть в больницу

Петроградский районный суд Петербурга постановил принудительно поместить в стационар сбежавшую из карантина Аллу Ильину с подозрением на наличие коронавируса.
Вести.Ru 04:52
Шоу-бизнес

Появились первые снимки Меган Маркл и принца Гарри после «Мегзита»

Пользователи Сети обратили внимание, что и Меган Маркл, и принц Гарри выглядели очень радостными и расслабленными.
Актуальные Новости 04:52
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm вчера в 03:37
Футбол

Дель Пьеро: не думаю, что Месси размышляет об уходе из «Барселоны»

Не думаю, что он размышляет об уходе из „Барселоны“. У него прочные отношения с клубом.
Чемпионат 12:56
Общество

«Аэрофлот» сократит количество рейсов в Китай

Авиакомпания "Аэрофлот" сократит количество рейсов в Китай в связи со снижением спроса. Это следует из сообщения на сайте авиакомпании.
ТАСС 12:34
Армия и оружие

Американский самолет пытался приблизиться к военной базе РФ в Сирии

Pravda.Ru 07:56
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини

«Отдохнувшая и заряженная», — подписала снимок знаменитость. Поклонники восхитились спортивной фигурой Дженнифер Лопес.
RuNews24.ru 06:12
Происшествия

Студентку МГУ госпитализировали с подозрением на коронавирус

23-летнюю гражданку Китая, учащуюся в МГУ, госпитализировали из общежития с подозрением на коронавирус.
РЕН ТВ 06:40
Авто

«АвтоВАЗ» запатентовал дизайн новых колесных дисков

В базе федерального института промышленной собственности 17 февраля опубликованы изображения легкосплавных колесных дисков, патентообладателем которых является российский автомобильный завод «АвтоВАЗ».
Известия 09:02
Общество

В поддержку фигурантов дела «Сети» выступили книжные лавки

Три петербургских книжных магазина присоединились к стартовавшей недавно всероссийской акции в поддержку членов организации «Сеть» (запрещенной на территории Российской Федерации), осужденных за терроризм.
Вечерний Санкт-Петербург 08:42
Здоровье

Кардиолог Конев: приход ранней весны в этом году может быть опасен

В Москву весна может прийти раньше, чем обычно, предупреждают синоптики. Это, как считает врачи, может негативно сказаться на здоровье.
Shraibikus News 15 февраля в 01:53
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Ведомости вчера в 21:38
Политика

В Госдуме продлили срок предоставления поправок в проект о Конституции

Совет Думы продлил до 2 марта срок представления поправок в проект об изменении Конституции РФ, сообщила журналистам глава комитета Госдумы по ЖКХ, член рабочей группы по поправке в конституцию Галина Хованская, участвовавшая в заседании Совета ГД.
РИА Новости 08:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное