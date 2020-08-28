МИД РФ предупредил россиян за границей об угрозе преследования в США

Новостной фронт 21

В случае отказа, россиян без какой-либо вины приговаривают к огромным тюремным срокам. Российский МИД призвал тщательно взвешивать существующие риски преследования с американской стороны при планировании поездок за рубеж. Это касается также стран, имеющих с США договор о выдаче.