МИД РФ предупредил россиян за границей об угрозе преследования в США
В случае отказа, россиян без какой-либо вины приговаривают к огромным тюремным срокам. Российский МИД призвал тщательно взвешивать существующие риски преследования с американской стороны при планировании поездок за рубеж. Это касается также стран, имеющих с США договор о выдаче.В источнике
С чего всё началось
Эта опасность существует в самих США и в третьих странах, которые могут задерживать россиян по запросу американских властей, говорится в сообщении на сайте
МИДа.
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МИД России вновь предупредил об угрозе ареста россиян спецслужбами США
Российская газетавчера в 14:52