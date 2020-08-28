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МИД РФ предупредил россиян за границей об угрозе преследования в США

В случае отказа, россиян без какой-либо вины приговаривают к огромным тюремным срокам. Российский МИД призвал тщательно взвешивать существующие риски преследования с американской стороны при планировании поездок за рубеж. Это касается также стран, имеющих с США договор о выдаче.В источнике
С чего всё началось
Эта опасность существует в самих США и в третьих странах, которые могут задерживать россиян по запросу американских властей, говорится в сообщении на сайте
 МИДа.
Взгляд.рувчера в 14:40
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Газета.Ru

МИД предупредил россиян об угрозах со стороны спецслужб в США

Газета.Ru17:02
RT на русском

МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

RT на русскомвчера в 15:04
ТАСС

МИД РФ предупредил выезжающих за рубеж россиян об угрозе преследования спецслужбами США

ТАССвчера в 14:29
Московский Комсомолец

МИД предупредил россиян об угрозах в США

Московский Комсомолецвчера в 14:48
Lenta.ru

Россиян предупредили об угрозе преследования США

Lenta.ruвчера в 14:46
РИА Новости

МИД предупредил россиян об угрозе преследования в США

РИА Новостивчера в 14:38
Российская газета

МИД России вновь предупредил об угрозе ареста россиян спецслужбами США

Российская газетавчера в 14:52

Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Lenta.ru06:40
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Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии 9 августа

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва признает состоявшимися президентские выборы, которые состоялись в Белоруссии 9 августа и закончились победой действующего главы государства Александра Лукашенко.
Наша версия03:37
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Простые клетки справились с лабиринтом из живой изгороди

По мере продвижения клеток вперед вещество истощается все больше и больше, и в конечном итоге короткие тупиковые ветви лабиринта полностью лишаются его, порой даже до того, как клетки достигают выхода.В начале своего исследования ученые смоделировали это явление на компьютере, а затем повторили то же самое в реальных условиях.
Машины и Механизмывчера в 02:48

Путин заявил о начале учебного года 1 сентября

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты пойдут в учебные заведения, и призвал сделать все для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей, насколько это возможно, признав при этом, что носить маски иногда бывает и тяжело и нужно иметь это ввиду.
РИА Новости04:11
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Создатель Nexta рассказал о чате для координации протеста в Белоруссии

Выражение «четвертая власть», которым еще в XIX веке стали называть СМИ, недооценивает роль и влияние современных информационных каналов, уверен создатель стремительно набравшего популярность Telegram-канала Nexta Live Степан Путило.
РБК04:21