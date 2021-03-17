МИД РФ пригласил в Москву посла России в Вашингтоне
Министерство иностранных дел России пригласило в Москву посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, передает телеканал «Известия». Тема предстоящего разговора — будущие отношения с США. В дипведомстве обсудят действия нового американского президента и его команды.В источнике
С чего всё началось
По словам
представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, главная цель -- «определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей».