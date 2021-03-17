Министерство иностранных дел России пригласило в Москву посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, передает телеканал «Известия». Тема предстоящего разговора — будущие отношения с США. В дипведомстве обсудят действия нового американского президента и его команды.

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С чего всё началось По словам представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, главная цель -- «определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей». Коммерсантъ 13:31