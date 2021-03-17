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Известия

МИД РФ пригласил в Москву посла России в Вашингтоне

Министерство иностранных дел России пригласило в Москву посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, передает телеканал «Известия». Тема предстоящего разговора — будущие отношения с США. В дипведомстве обсудят действия нового американского президента и его команды.В источнике
С чего всё началось
Посол России в США Анатолий Антонов приедет в Москву для консультаций, «проводимых с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США», говорится в сообщении
 на сайте МИД.

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