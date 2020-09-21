МИД РФ признал юридически ничтожной резолюцию СПЧ ООН о Белоруссии
Что же касается резолюции СПЧ ООН, которая была принята после дебатов, то она, как считают в МИД РФ, была продавлена «западниками вразрез с принципами и нормами международного права» и «является юридически ничтожной».В источнике
С чего всё началось
— Исходим из того, что резолюция СПЧ, продавленная западниками вразрез с принципами и нормами международного права, является юридически ничтожной, — говорится в сообщении
российского МИД.
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Комсомольская правда04:19