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МИД РФ признал юридически ничтожной резолюцию СПЧ ООН о Белоруссии

Что же касается резолюции СПЧ ООН, которая была принята после дебатов, то она, как считают в МИД РФ, была продавлена «западниками вразрез с принципами и нормами международного права» и «является юридически ничтожной».В источнике
С чего всё началось
— Исходим из того, что резолюция СПЧ, продавленная западниками вразрез с принципами и нормами международного права, является юридически ничтожной, — говорится в сообщении
 российского МИД.
Вечерняя Москва04:05
Подробнее о событии
Российская газета

МИД России назвал ничтожной резолюцию СПЧ ООН по Беларуси

Российская газета05:22
Известия

МИД России раскритиковал дебаты СПЧ ООН по Белоруссии

Известия03:52
Комсомольская правда

Россия оценивает дебаты СПЧ ООН по Беларуси как неприемлемую попытку повлиять на результаты выборов

Комсомольская правда04:19
ТАСС

В МИД РФ назвали дебаты в СПЧ ООН по Белоруссии попыткой повлиять на итоги выборов

ТАСС04:13
Lenta.ru

МИД России назвал ничтожной резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии

Lenta.ru04:07
РИА Новости

Российский МИД прокомментировал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии

РИА Новости03:52
Коммерсантъ

МИД России назвал резолюцию СПЧ ООН по Белоруссии юридически ничтожной

Коммерсантъ05:18

Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США
REGNUM01:56
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Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

Ранее спецпосланник президента США Маршалл Биллингсли заявил в интервью газете "Коммерсант", что если Вашингтон и Москва не подготовят президентский меморандум по вооружениям к февралю, то действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений не продлят.
РИА Новости07:26
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Навальный потребовал вернуть изъятую в России одежду

Основатель ФБК Алексей Навальный, проходящий лечение в берлинской клинике «Шарите», заявил о нахождении следов «Новичка» на своем теле и потребовал у российских правоохранительных органов вернуть ему изъятую в день отправки в Германию одежду.
Ведомости07:47
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Разработчик препарата от COVID-19 объяснил его высокую стоимость

Высокая цена препарата от коронавируса для амбулаторного лечения "Арепливир" обусловлена спасением с помощью него жизней пациентов, заявил председатель совета директоров фармкомпании-разработчика "Промомед" Петр Белый 21 сентября.
Известия06:42
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Головой в облаках

Россия планирует отправить на Венеру собственную миссию, заявил журналистам на выставке HeliRussia-2020 глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Наша версия02:59
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В Свердловской области разрешили работу аквапарков, цирков и букмекерских контор

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял ограничения по работе аквапарков, цирков, аттракционов, игровых площадок, букмекерских контор, приостановленной из-за ситуации с пандемией коронавируса.
ТАСС07:34
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В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАСС03:54
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В Госдуму внесли законопроект о всероссийском сносе жилья

Местные власти могут получить возможность составлять программы по реконструкции и сносу фактически любых, а не только аварийных многоквартирных домов в целях «обновления среды жизнедеятельности и создания благоприятных условий проживания граждан».
Коммерсантъ04:24
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