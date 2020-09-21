Что же касается резолюции СПЧ ООН, которая была принята после дебатов, то она, как считают в МИД РФ, была продавлена «западниками вразрез с принципами и нормами международного права» и «является юридически ничтожной».

С чего всё началось — Исходим из того, что резолюция СПЧ, продавленная западниками вразрез с принципами и нормами международного права, является юридически ничтожной, — говорится в сообщении российского МИД. Вечерняя Москва 04:05