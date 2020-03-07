с чего всё началось

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Фигурное катание Фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в Таллине.

Общество Врач предупредил об опасности диагноза Олега Тинькова Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Вадим Гутник прокомментировал в беседе с "Вечерней Москвой" диагноз бизнесмена Олега Тинькова.

Политика В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.

Музыка Пресняков-старший раскритиковал шоу «Голос» за блатных участников Пресняков раскритиковал шоу из-за нечестного продвижения блатных участников, подчеркнув, что успех в этой программе непосредственно зависит от знакомств с нужными продюсерами шоу-бизнеса.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Общество Путин поздравил российских женщин с 8 Марта Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта. Обращение главы государства было показано в эфире телеканала «Россия 24».

Единоборства Адам Ковнацки тяжелее Роберта Хелениуса В главном бою вечера тяжеловес Адам Ковнацки проведет поединок против Роберта Хелениуса.

Происшествия Шесть человек погибли в ДТП в республике Коми Шесть человек погибли и двое пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в республике Коми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.