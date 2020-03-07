Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ МИД РФ оценили предстоящие учения НАТО у российских границ

Масштабные военные учения НАТО Defender Europe — 2020, которые пройдут в Восточной Европе у западных границ России, не смогут повлиять на внешнеполитический курс Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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с чего всё началось
НАТО, проводя военные учения в рамках маневров Defender Europe 2020, собирает у границы России «ударный кулак», заявила
 в субботу, 7 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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