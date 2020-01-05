Поддержка Киевом неонацизма на государственном уровне - серьезная угроза для всего мирового сообщества, заявил 5 января МИД РФ на своей странице в Facebook.

Политика Трамп пригрозил ударить по 52 целям в Иране Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 целям в Иране, включая объекты культуры, в случае нападений на американцев.

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Политика Партия Порошенко обратится в СБУ из-за въезда посещавших Крым артистов Партия экс-президента Украины Петра Порошенко подготовила ряд запросов в Службу безопасности и к президенту Владимиру Зеленскому из-за разрешения на въезд в страну людям, которые подержали присоединение Крыма к РФ и выступали там, сообщила в воскресенье депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

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Политика Представитель ЕС пригласил главу МИД Ирана в Брюссель Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель пригласил главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Бельгию для совместного поиска путей снижения накала ситуации в Ираке, а также обсуждения плана дальнейших действий по ядерной программе Ирана ради глобальной безопасности.