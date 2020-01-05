Политика

Российская газетаРоссийская газетаМИД РФ призвал Украину перестать глумиться над историей

Поддержка Киевом неонацизма на государственном уровне - серьезная угроза для всего мирового сообщества, заявил 5 января МИД РФ на своей странице в Facebook.
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МИД РФ призвал Украину перестать глумиться над историей

Российская газета06:27

МИД РФ назвал угрозой поддержку неонацизма Киевом

Газета.Ru06:10

МИД РФ призвал Украину отказаться от глумления над историей

Московский Комсомолец04:58

В МИД РФ призвали власти Украины прекратить глумление над историей

News.ru05:12

МИД России осудил поддержку неонацизма властями Украины

RT на русском05:04

МИД России назвал господдержку украинского неонацизма мировой угрозой

Известия05:30

«Уродливые формы». В РФ призвали Киев перестать глумиться над историей

Радио Sputnik04:54
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:15, Ашберн
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Газета.Ru вчера в 16:45
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Число заболевших корью в Якутске выросло до 68 человек, из них 16, в том числе четверо детей, находятся в стационаре, сообщили журналистам в Минздраве региона в воскресенье.
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Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
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Названы самые дешевые новые автомобили в России

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