Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМИД РФ призвал Украину отказаться от глумления над историей

В заключении дипломаты призвали Киев "отказаться от порочной практики обеления" нацистов и "глумления над историей". Читайте также: "В МИД Украины ответили послам Польши и Израиля, осудившим героизацию Бандеры"
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

МИД России осудил поддержку неонацизма властями Украины

RT на русском05:04

МИД РФ назвал угрозой поддержку неонацизма Киевом

Газета.Ru06:10

Москва обратила внимание Запада на «человеконенавистническую идеологию» Киева

Вести.Ru05:46

МИД России назвал господдержку украинского неонацизма мировой угрозой

Известия05:30

В МИД РФ призвали власти Украины прекратить глумление над историей

News.ru05:12

МИД РФ призвал Украину перестать глумиться над историей

Российская газета06:27

МИД РФ призвал Украину отказаться от глумления над историей

Московский Комсомолец04:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:47, Ашберн
Общество

Умер хирург-онколог Андрей Павленко

РИА Новости 02:46
Политика

СМИ узнали об отдыхе Зеленского в Омане

Газета.Ru 07:36
Гаджеты

Принято обозначение Wi-Fi 6E

Организация Wi-Fi Alliance представила новое обозначение, которое позволит отличать устройства Wi-Fi 6, способные работать на частоте 6 ГГц — важной части нелицензируемого спектра, которая вскоре может быть сделана доступной регуляторами по всему миру.
iXBT.com вчера в 16:03
Политика

Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани

Тегеран начал предпринимать дипломатические шаги в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Сулеймани.
ФедералПресс 06:41
Происшествия

В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых

В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.
REGNUM 04:54
Происшествия

В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества

В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
RT на русском 06:49
Армия и оружие

Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием

Американский лидер пояснил, что в случае нападения Ирана на американскую базу или любого гражданина США Вашингтон отправит им часть этого «совершенно нового прекрасного оружия без колебаний».
Lenta.ru 02:06
Политика

Пушков предложил США вернуть Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
РИА Новости вчера в 20:05
Происшествия

Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами

Газета.Ru вчера в 11:49
Футбол

«Монако» обыграл «Реймс» в первом матче под руководством Морено

«Монако» переиграл «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. В середине второго тайма Бальде Кейта точным ударом вывел свою команду вперед.
Sportbox.RU вчера в 10:55
Наука

Физики усомнились в существовании «частицы ангела»

Исследователи не исключают существование фермионов, однако к настоящему времени не удается доказать их наличие.
Дни24 вчера в 05:21
Политика

В США отменяют выступления Игоря Бутмана

Сам музыкант сказал, что выступление в Бостоне отменили якобы из-за корпоративного мероприятия. У Бутмана есть американский паспорт.
Полит.ру вчера в 07:56
Армия и оружие

Боевики напали на военную базу США в Кении

Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
RT на русском 03:54
Политика

На Украине заявили, что Зеленский «считает Крым российским»

REGNUM 04:53
Происшествия

Украинский военный погиб после подрыва на мине ВСУ в Донбассе

Известия 07:31
Хоккей

Шведский хоккеист осудил поцелуй герба на свитере российским форвардом

Российский нападающий прокатился мимо скамейки запасных соперника и поцеловал герб на своем свитере.
РБК 03:11
Авто

Tesla установила новый рекорд по продажам электромобилей

Автоновости дня вчера в 06:13
Наука

Разработана вакцина против болезни Альцгеймера

В США удалось создать вакцину, которая препятствует развитию болезни Альцгеймера.
ToDay News Ufa 02 января в 10:11
Общество

Выявлены АЗС с некачественным топливом

Росстандарт опубликовал список 157 АЗС, которые используют некачественное топливо.
Lenta.ru 03 января в 10:15
Кино

Зрители пришли в восторг от «Вторжения» Бондарчука

Блокбастер Федора Бондарчука «Вторжение» собирает восторженные отзывы актеров и простых зрителей по всей стране.
Культуромания 06:16
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Общество

МВД уточнило, какие купюры подделывают чаще всего

Что касается фальшивых денежных знаков иностранных государств, то среди выявленных правоохранителями чаще встречались купюры номиналом 100 долларов и 500 евро, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Вести.Ru 06:19
Здоровье

Роспотребнадзор назвал денежные купюры рассадником инфекции

Как рассказали агентству «Интерфакс» в петербургском управлении Роспотребнадзора, вирус гриппа сохраняется на банкнотах до двух недель.
MedikForum.ru 03 января в 10:20
Армия и оружие

Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60

Су-60 Российский истребитель нового поколения Су-57 был запущен в серийное производство в июле 2019 года, а усовершенствованные прототипы прошли боевые испытания в Сирии.
Российская газета 03 января в 02:54
Кино

Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году

Газета.Ru 03 января в 18:50
Политика

Курц заявил о неготовности Австрии принимать мигрантов

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна не готова принимать беженцев и уже сделала для мигрантов более чем достаточно.
ФАН вчера в 20:27
Политика

В Австрии заявили о кибератаке на МИД

МИД Австрии в ночь на воскресенье подвергся кибератаке, власти республики не исключают, что за ней может стоять некое государство, говорится в совместном заявлении МВД и МИД Австрии.
РИА Новости 06:13
Происшествия

У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо

РИА Новости вчера в 21:17
Спорт

WADA назначило России размер ежегодного взноса

В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.
Профиль вчера в 04:19
Финансы

В 1 полугодии 2020 года есть перспективы продолжения укрепления рубля

В 1 полугодии следующего года видим перспективу продолжения укрепления рубля на фоне сезонно сильного счета текущих операций.
Finam.Ru вчера в 06:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Степан Андреевич Бандера
Украинский политик
Украинский политический деятель, лидер и организатор украинского националистического движения на Западной Украине. Работая в подполье, был известен под псевдонимами Баба, Лис, Степанко, Малый, Серый, Рых, Матвей Гордон, Крук и др.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное