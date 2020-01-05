Политика
Московский КомсомолецМИД РФ призвал Украину отказаться от глумления над историей
В заключении дипломаты призвали Киев "отказаться от порочной практики обеления" нацистов и "глумления над историей". Читайте также: "В МИД Украины ответили послам Польши и Израиля, осудившим героизацию Бандеры"
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Общество
Умер хирург-онколог Андрей Павленко
Политика
СМИ узнали об отдыхе Зеленского в Омане
Гаджеты
Принято обозначение Wi-Fi 6E
Организация Wi-Fi Alliance представила новое обозначение, которое позволит отличать устройства Wi-Fi 6, способные работать на частоте 6 ГГц — важной части нелицензируемого спектра, которая вскоре может быть сделана доступной регуляторами по всему миру.
Политика
Иран обратился в Совбез ООН из-за убийства Сулеймани
Тегеран начал предпринимать дипломатические шаги в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Сулеймани.
Происшествия
В ДТП под Челябинском погибли ребёнок и двое взрослых
В результате аварии на месте происшествия погибли женщина 1987 года рождения и ребенок 2008 года рождения, мужчина 1982 года рождения скончался по дороге в медучреждение.
Происшествия
В Ростове-на-Дону мужчина с оружием пытался пройти в Дом творчества
В Ростове-на-Дону полицейские устанавливают личность мужчины, пытавшегося пронести подозрительные предметы в один из Домов творчества.
Армия и оружие
Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием
Американский лидер пояснил, что в случае нападения Ирана на американскую базу или любого гражданина США Вашингтон отправит им часть этого «совершенно нового прекрасного оружия без колебаний».
Политика
Пушков предложил США вернуть Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.
Происшествия
Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами
Футбол
«Монако» обыграл «Реймс» в первом матче под руководством Морено
«Монако» переиграл «Реймс» в матче 1/32 финала Кубка Франции. В середине второго тайма Бальде Кейта точным ударом вывел свою команду вперед.
Наука
Физики усомнились в существовании «частицы ангела»
Исследователи не исключают существование фермионов, однако к настоящему времени не удается доказать их наличие.
Политика
В США отменяют выступления Игоря Бутмана
Сам музыкант сказал, что выступление в Бостоне отменили якобы из-за корпоративного мероприятия. У Бутмана есть американский паспорт.
Армия и оружие
Боевики напали на военную базу США в Кении
Боевики террористической группировки «Аш-Шабаб»* напали на американскую военно-морскую базу Манда-Махогони в кенийском округе Ламу.
Хоккей
Шведский хоккеист осудил поцелуй герба на свитере российским форвардом
Российский нападающий прокатился мимо скамейки запасных соперника и поцеловал герб на своем свитере.
Авто
Tesla установила новый рекорд по продажам электромобилей
Наука
Разработана вакцина против болезни Альцгеймера
В США удалось создать вакцину, которая препятствует развитию болезни Альцгеймера.
Общество
Выявлены АЗС с некачественным топливом
Росстандарт опубликовал список 157 АЗС, которые используют некачественное топливо.
Кино
Зрители пришли в восторг от «Вторжения» Бондарчука
Блокбастер Федора Бондарчука «Вторжение» собирает восторженные отзывы актеров и простых зрителей по всей стране.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Общество
МВД уточнило, какие купюры подделывают чаще всего
Что касается фальшивых денежных знаков иностранных государств, то среди выявленных правоохранителями чаще встречались купюры номиналом 100 долларов и 500 евро, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал денежные купюры рассадником инфекции
Как рассказали агентству «Интерфакс» в петербургском управлении Роспотребнадзора, вирус гриппа сохраняется на банкнотах до двух недель.
Армия и оружие
Полет фантазии: в США предсказали появление у России МиГ-41 и Су-60
Су-60 Российский истребитель нового поколения Су-57 был запущен в серийное производство в июле 2019 года, а усовершенствованные прототипы прошли боевые испытания в Сирии.
Кино
Кассовые сборы российских фильмов снизились в 2019 году
Политика
Курц заявил о неготовности Австрии принимать мигрантов
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна не готова принимать беженцев и уже сделала для мигрантов более чем достаточно.
Политика
В Австрии заявили о кибератаке на МИД
МИД Австрии в ночь на воскресенье подвергся кибератаке, власти республики не исключают, что за ней может стоять некое государство, говорится в совместном заявлении МВД и МИД Австрии.
Происшествия
У канадского лайнера при взлете оторвалось колесо
Спорт
WADA назначило России размер ежегодного взноса
В РУСАДА собрались обжаловать санкции WADA «Размер взноса России в 2020 году составит $1 015 977», — заявили представители агентства.
Финансы
В 1 полугодии 2020 года есть перспективы продолжения укрепления рубля
В 1 полугодии следующего года видим перспективу продолжения укрепления рубля на фоне сезонно сильного счета текущих операций.