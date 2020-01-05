В заключении дипломаты призвали Киев "отказаться от порочной практики обеления" нацистов и "глумления над историей". Читайте также: "В МИД Украины ответили послам Польши и Израиля, осудившим героизацию Бандеры"

МИД РФ призвал Украину отказаться от глумления над историей

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Политика Пушков предложил США вернуть Техас Мексике Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова бывшего командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, предложив Вашингтону вернуть Техас Мексике.

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