Выбранный модераторами видео-платформы момент для ограничения вещания российского СМИ, продвигающего православные ценности, выглядит цинично. Это произошло в важный для всех христиан в России праздник - День крещения Руси.

Российский МИД обратился к правозащитным организациям и профильным экспертам с просьбой отреагировать на блокировку аккаунтов телеканала "Царьград" в сервисах Google. Обращение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Происшествия Сотрудника Росгвардии обнаружили мертвым в автомобиле в Ингушетии В Ингушетии в автомобиле возле трассы "Кавказ" обнаружили тело сотрудника Росгвардии.

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Происшествия Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края. 287