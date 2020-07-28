Политика
Газета.RuМИД РФ призвал правозащитников отреагировать на блокировку «Царьграда»
Российский МИД обратился к правозащитным организациям и профильным экспертам с просьбой отреагировать на блокировку аккаунтов телеканала "Царьград" в сервисах Google. Обращение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
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Выбранный модераторами видео-платформы момент для ограничения вещания российского СМИ, продвигающего православные ценности, выглядит цинично. Это произошло в важный для всех христиан в России праздник - День крещения Руси.
— Мария Захарова, российский дипломатТАСС 12:51
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Армия и оружие
Великобритания сделала анонс истребителя следующего поколения
В соцсети «Твиттер» появился видеоролик, анонсирующий истребитель шестого поколения, который будет принят на вооружение британскими ВВС.
Discover24 вчера в 02:29
Происшествия
Сотрудника Росгвардии обнаружили мертвым в автомобиле в Ингушетии
В Ингушетии в автомобиле возле трассы "Кавказ" обнаружили тело сотрудника Росгвардии.
Газета.Ru 15:25
Политика
Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
Футбол
Крутых трансферов в РПЛ можно не ждать? Пока большие клубы не готовы к новому лимиту
Если вы забыли, с сезона-2020/2021 в Премьер-лиге начинает действовать новый лимит – 8+17, а в питерском клубе уже 10 легионеров.
Чемпионат 12:45
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
Финансы
Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей
Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
Происшествия
Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян
Бутырский суд Москвы на досудебной подготовке по уголовному делу Марии Хачатурян — младшей из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца,— отказался объединять ее дело с делом старших сестер, сообщила ТАСС адвокат Валентина Фролова.
Коммерсантъ 15:28
Футбол
«Ривер Плейт» выплатил часть долга «Карпатам» за переход Карраскаля
«Ривер Плейт» выплатил «Карпатам» часть долга за переход хавбека Хорхе Карраскаля. Счёт львовской команды пополнился на 1,25 млн евро.
Metaratings 11:25
Общество
Китай успешно испытал самолет-амфибию AG600 на море
Самолет-амфибия китайского производства AG600 совершил испытательный полет на море AG600 может осуществлять грузовые перевозки в дальнем море и аварийно-спасательные операции Автор: Служба новостей Фото: AVIC Дата: 28.07.2020 (CHELINDUSTRY) Разработанный в Китае крупный самолет-амфибия AG600 успешно совершил свой первый испытательный полет на море в воскресенье.
Chelindustry.ru 12:47
Общество
Минюст разъяснил идею о конфискации подозрительных вкладов
Законопроекты о конфискации денежных средств, законность получения которых невозможно доказать, касаются чиновников, которые по должности обязаны декларировать свое имущество.
РБК 13:56
Происшествия
В Санкт-Петербурге отделение «Сбербанка» ограбили на миллион рублей
Неизвестный похитил деньги и скрылся с места преступления. Инцидент произошел в 19:30 в отделении "Сбербанка" на Васильевском острове.
Вести.Ru 15:44
Общество
Nord Stream 2 обжаловал решение суда ЕС по иску о газовой директиве
25 июля 2019 года оператор Nord Stream 2 AG представил в суд общей юрисдикции Европейского союза иск об отмене директивы (ЕС) 2019/692, вносящей поправку в газовую директиву ЕС.
Известия 15:42
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
Общество
Абхазия из-за коронавируса продлевает ограничения на въезд
Власти Абхазии продлили ограничения на пересечение границы с Россией из-за ситуации с коронавирусом.
Российская газета 13:31
Общество
Власти Кентукки заподозрили Китай в биотерроризме
Не исключено, что рассылка неизвестных семян, в которой якобы замешан Китай, является биотеррористической атакой, заявила комиссар по сельскому хозяйству штата Кентукки Райан Куорлс 27 июля, сообщает ABC News.
ИА Красная Весна вчера в 18:21
Общество
Минкульт запретил библиотекам выдавать детям книги Есенина и Довлатова
Министерство культуры России запретило библиотекам выдавать детям книги с маркировкой "18+".
Pravda.Ru 09:41
Происшествия
Станция «Водоканала» в день потопа разнесла фасад дома в Петербурге
Санкт-Петербург, 28 июля 2020, 19:11 — REGNUM Фасад здания в Петербурге пострадал во время усердной работы станции «Водоканала» в день, когда город в очередной раз затопило из-за несовершенства ливневки.
REGNUM 12:11
Финансы
Экономист Делягин предрек скорый обвал доллара до 50 рублей
Ситуация в Соединенных Штатах с каждым днем становится все менее стабильной, поэтому в ближайшее время доллар может обвалиться до 50 рублей.
iReactor 01:27
Гаджеты
Представлен Realme C15 – смартфон с батареей на 6000 мАч за $137
MobiDevices 06:23
Политика
Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Армия и оружие
Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
Звезда Папиных дочек Лиза Арзамасова продемонстрировала подписчикам кольцо с бриллиантом на безымянном пальце.
iReactor 07:45
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
Шоу-бизнес
Томас Маркл признался, что не гордится своей дочерью
В ближайшее время на прилавках появится книга о Меган Маркл и принце Гарри "В поисках свободы", которая написана королевскими биографами, сопровождавшими супругов во время их поездок по миру.
Paparazzi.ru 15:37
Политика
В Кремле оценили работу полиции на акциях в Хабаровске
RT на русском 06:26