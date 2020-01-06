Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном

МИД России призвал мировые державы, подписавшие в 2015 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
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МИД России: решение Ирана по СВПД не несёт ядерной угрозы

RT на русском08:53

МИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном

Коммерсантъ09:05

Российский МИД назвал «рецепт» спасения ядерной сделки с Ираном

ФАН08:58

Россия призвала партнеров по СВПД создать условия для его реализации

РБК09:14

МИД России заявил о сохранении приверженности иранской ядерной сделке

ТАСС08:35

МИД России призвал партнеров создать условия по возобновлению СВПД

Известия08:30

Россия призвала создать условия для возобновления ядерной сделки

РИА Новости08:14
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Экономика

В Госдуме оценили необходимость отмены транспортного налога

Депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин в беседе с URA.RU заявил о необходимости отмены транспортного налога.
RT на русском 11:09
Политика

Спикер парламента Эстонии раскритиковал приглашение Путина в страну

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас считает, что президент страны Керсти Кальюлайд поступила неверно, пригласив главу российского государства Владимира Путина посетить Всемирный конгресс финно-угорских народов в эстонском Тарту.
РБК 13:04
Экономика

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Газета.Ru 09:17
Армия и оружие

Возглавляемая США коалиция объявила о выводе войск из Ирака

Накануне иракский парламент одобрил пакет из шести пунктов, среди которых прекращение соглашения с коалицией, силы которой размещены в Ираке для борьбы с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация запрещена в России), и вывод иностранных войск из страны.
Известия 15:03
Политика

Постпред России объяснил решение заблокировать заявление Совбеза ООН

Россия и Китай приняли решение заблокировать заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на американское посольство в Ираке, произошедшей 31 декабря, поскольку оно не учитывало последовавший ракетный удар США близ Багдада, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
РБК 15:32
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 02:23
Хоккей

Телеканалы запутали болельщиков «разными финалами» МЧМ по хоккею

Радио Sputnik 06:19
Происшествия

Сотрудника предприятия «Роскосмоса» нашли мертвым в Подмосковье

РБК 07:10
Общество

Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения в сексуальных домогательствах, сообщает CNN.
Газета.Ru 15:10
Политика

Иран пригрозил США «вторым Вьетнамом» из-за убийства Сулеймани

США пожалеют, если не выведут войска с Ближнего Востока, заявил советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.
РИА Новости 09:25
Футбол

«Рубин» объявил о трансфере Макарова

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров перешел в «Рубин». «Рубин» пополнился 21-летним атакующим полузащитником Денисом Макаровым.
Бомбардир.ру 07:59
Шоу-бизнес

Собчак показала, как проводит отдых в компании Богомолова и глинтвейна

Телеведущая и журналист Ксения Собчак опубликовала в Instagram видео с новогодних каникул, которые проводит в компании своего супруга – режиссера Константина Богомолова.
Слово и Дело 01:26
Политика

ЕС призывает Иран продолжить выполнение ядерного соглашения

Евросоюз намерен убедить Иран продолжить выполнение своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, несмотря ни на что.
ТАСС 13:04
Путешествия

Аксенов заявил, что украинцы признали Крым российским

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в прошедшем году полуостров посетили больше миллиона туристов с Украины, что может свидетельствовать о признании украинцами легитимности вхождения региона в состав РФ.
Газета.Ru 11:10
Общество

Пользователей WhatsApp предупредили о «новогоднем вирусе»

Пользователям мессенджера WhatsApp может угрожать «новогодний вирус», пишет gizchina.com.
Известия 15:18
Политика

Болтон заявил о готовности дать показания по делу об импичменте Трампа

Бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон выразил готовность дать показания в сенате США в рамках процедуры импичмента главы государства Дональда Трампа.
RT на русском 12:32
Армия и оружие

Армия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт

REGNUM 11:46
Происшествия

В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар в результате ДТП

Женщина-пешеход получила синяки и ушибы, когда легковой автомобиль вылетел на тротуар в Петербурге после ДТП, помимо нее пострадали один из водителей и два пассажира, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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Американская компания Nixeus демонстрирует на выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе (Невада, США) новейший монитор NX-EDG274K, предназначенный для применения в составе игровых систем.
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МИД РФ позитивно оценил избрание нового спикера парламента Венесуэлы

МИД России прокомментировал избрание нового спикера парламента Венесуэлы.
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Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
РБК 13:29
Футбол

Акинфеев рассказал о своей реакции, если бы семья болела за «Спартак»

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видеоролик, в котором игроки клуба ответили на вопросы юных болельщиков.
РИА Новости 07:54
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Игорь Ларионов: «В МХЛ и ВХЛ – страшная коррупция, в КХЛ – засилье ветеранов»

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В Санкт-Петербурге похоронили доктора Павленко

В Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга прошла церемония прощания и отпевание онколога Андрея Павленко, скончавшегося от рака 5 января.
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Уборщик сфотографировал консоль Sony PlayStation 5

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Анастасия Решетова увезла двухмесячного сына Тимати из России

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Бэйл и Бензема не сыграют в Суперкубке Испании

«Реал» огласил заявку на Суперкубок Испании, который пройдёт с 8 по 12 января в Саудовской Аравии.
Евро-футбол.ру 11:11
Наука

Графен испаряется вместо плавления

Российским ученым удалось уточнить их при помощи компьютерного моделирования, а также установить, что графен на самом деле не плавится, а возгоняется, результаты изложили в журнале Carbon.
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Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

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Платье Дженнифер Лопес признали худшим нарядом «Золотого глобуса»

Еще одним модным аутсайдером стала Гвинет Пэлтроу: 47-летняя актриса дерзнула прийти на «Золотой глобус» в абсолютно прозрачном платье.
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Политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции - пяти постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединённых Наций, а также Германии. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. В ответ в 2019 году Иран объявил о приостановлении выполнения двух пунктов сделки.
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