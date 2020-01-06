МИД России призвал мировые державы, подписавшие в 2015 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.

Политика Кризис на Ближнем Востоке: Наступил час Путина Убийство Вашингтоном Касема Солеймани, великого иранского лидера, действительно одного из редких мировых лидеров, ослабило лидерство Трампа и привлекло внимание к Путину.

Гаджеты IPhone SE2 получит характерную особенность смартфонов Huawei Есть данные, что он получит характерную особенность смартфонов Huawei Как сообщает ToDay News Ufa, сообщается, что у смартфона iPhone SE2 появится боковой датчик разблокировки, встроенный в клавишу включения.

Экономика Правительство выделило 95 млрд рублей на объекты здравоохранения Правительство России утвердило адресное распределение субсидий на строительство объектов здравоохранения, их общая сумма составляет более 95 млрд рублей.

Общество В Киеве полиция поставила на колени нацистов, пытавшихся сорвать лекцию российской блогерши «Не прошло и полгода, как наша новая Национальная полиция Украина задерживает нашего активиста Леонида Овчаренко, по сути, за вопрос „чей Крым“ к российской блогерше, которая приехала „делиться опытом“ и которая перед тем незаконно посещала оккупированный Крым», — жалуются нацыки.

Политика Дочь генерала Сулеймани обратилась к Трампу Дочь убитого Америкой иранского военачальника Касема Сулеймани Зейнаб на церемонии прощания обещала Вашингтону «черные дни».

Общество Друг Павленко рассказал о последних неделях жизни онколога Жена и дети были рядом с ним до последней минуты. Об этом рассказал на странице Павленко в Fасевоок хирург Илья Гоцадзе, друг семьи.

Авто УАЗ опубликовал информацию о «Русском Прадо» «Российская газета» собрала информацию о дизайне, характеристиках и ценах новинки и рассказала, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ на самом деле.