Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД РФ призвал спасти ядерную сделку с Ираном

МИД России призвал мировые державы, подписавшие в 2015 году с Ираном Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД), создать условия для возвращения к его реализации.
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Россия призвала партнеров по СВПД создать условия для его реализации

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