Политика

МонаВистаМонаВистаМИД РФ прокомментировал атаку дронов в Саудовской Аравии

16 сентября МИД России прокомментировал атаки на саудовские нефтеперерабатывающие заводы, совершенные йеменскими повстанцами-хуситами. Россия осуждает подобные атаки, но призывает не спешить с выводами о вине Ирана.
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МИД РФ призвал не нагнетать страсти вокруг Ирана

Интерфакс07:43

МИД РФ: не стоит спешить с выводами об атаке дронов на Саудовскую Аравию

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МИД призвал не спешить с выводами о причастных к атакам на саудовские НПЗ

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Россия отреагировала на атаку дронов в Саудовской Аравии

Lenta.ru09:22

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News.ru07:59
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Происшествия

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Наоми Кэмпбелл вышла в свет без белья и удивила поклонников

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На Шнурова написали заявление в полицию после концерта в Ростове

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Автобус в городе Шуя Ивановской области насмерть сбил шестилетнюю девочку на велосипеде, сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
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В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии

Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
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Рост цен на нефть превысил 15% на фоне атаки дронов в Саудовской Аравии

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Кокорин и Мамаев завтра выйдут на свободу

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В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

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В игре World of Tanks появится трассировка лучей

В ходе проведения фестиваля WG Fest 2019 сегодня, 15 сентября, представители белорусской компании Wargaming, специализирующейся на разработке компьютерных игр и околоигровых платформ, рассказали о новинке в World of Tanks.
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