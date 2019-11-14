Политика
ТрудМИД РФ прокомментировал обвинения России в смерти главы «Белых касок»
Министерство иностранных дел России прокомментировало появившиеся в западных СМИ публикации о якобы имевшей место связи гибели основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье с РФ.
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МИД отреагировал на сообщения СМИ о связи гибели основателя «Белых касок» с РФ
Московский Комсомолец03:30
МИД прокомментировал обвинения в адрес России в смерти основателя «Белых касок»
Российская газета03:32
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