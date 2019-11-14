Политика
ИзвестияМИД РФ прокомментировал сообщения о гибели основателя «Белых касок»
Министерство иностранных дел РФ прокомментировало статьи западных СМИ, в которых заявляют о связи сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией. Пост опубликован на странице МИДа в Facebook в четверг, 14 ноября.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
МИД отреагировал на сообщения СМИ о связи гибели основателя «Белых касок» с РФ
Московский Комсомолец03:30
МИД прокомментировал обвинения в адрес России в смерти основателя «Белых касок»
Российская газета03:32
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:19, Ашберн
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Общество
Выяснилось, кто оплатил адвокатов историку Соколову
Коллеги историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, оплатили его адвокатскую защиту, сообщил адвокат Александр Почуев.
Космос
Солнечная система завершила очередной галактический год
Полный оборот вокруг центра галактики Млечный путь совершило Солнце вместе с планетами Солнечной системы.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Космос
Японский космический зонд «Хаябуса-2» покидает астероид Рюгу
Японский космический зонд "Хаябуса-2" покинул орбиту астероида Рюгу после серии исследований и сбора проб грунта, чтобы доставить их на Землю, сообщило аэрокосмическое агентство Японии JAXA.
Политика
Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может отказаться от российских зенитных ракетных комплексов С-400 в пользу американских систем Patriot.
Политика
Следователи ищут новых свидетелей по делу MH17
Происшествия
Князь Романов попал в ДТП в Санкт-Петербурге
Наследник Дома Романовых, Великий князь Георгий Романов попал в автомобильную аварию в Санкт-Петербурге в четверг.
Культура
В Петербурге открывается восьмой Международный культурный форум
Происшествия
В Ставропольском крае задержали напавшего с ножом на детей мужчину
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину в Ставропольском крае после того, как он с ножом пытался напасть на детей на детской площадке, а также угрожал убийством учительнице.
Происшествия
СК не нашел клеветы в статье «Медиазоны» о пытках в карельской колонии
Савельев подал заявление в СК и попросил привлечь журналистку, заключенного и «Медиазону» к ответственности.
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
Армия и оружие
Американские В-52 «атаковали» базу российских подлодок
На сей раз рейс тройки В-52 проходил вблизи важных баз ВМФ России, бомбардировщики зашли намного глубже в международное воздушное пространство.
Общество
Друг Джигарханяна рассказал о причине госпитализации артиста
Народный артист СССР Армен Джигарханян проходит в больнице профилактическое обследование и скоро будет дома.
Политика
Конгресс США заблокировал резолюцию о признании геноцида армян
В США было заблокировано рассмотрение в верхней палате Конгресса резолюции о признании геноцида армян Османской империей.
Хоккей
Кузнецов принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией»
Кино
Сериал «Ведьмак» от Netflix был продлен на второй сезон
Политика
Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии
Москва признала сенатора Жанин Аньес временным президентом Боливии, однако РФ насторожена отсутствием кворума в парламенте при голосовании по ее кандидатуре, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Энергетика
Глава ФАС дал прогноз по ценам на бензин до конца года
Цены на бензин к концу года упадут, а рост по итогам текущего года не превысит пределов инфляции.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Технологии
Обновленный дизайн PlayStation 5 и DualShock 5 показали на видео
Одна из немецких торговых сетей, специализирующаяся на продаже бытовой и цифровой техники, опубликовала в YouTube видео, в котором представила свое видение того, как будет выглядеть новая консоль PlayStation 5 и ее фирменные геймпады.
Авто
Названа дата продажи Lada Vesta с вариатором
LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра мощностью 113 л.с. поступит в продажу до конца ноября.
Футбол
«Рубин» заинтересован в полузащитнике «Краснодара»
По информации "Чемпионата", "Рубин" заинтересован в полузащитнике "Краснодара" Юнесе Намли.
Общество
В России появился новый вид мошенничества с картами
Мошенники, использующие социальную инженерию для кражи денег с банковских карт, нашли новый способ обналичивания средств.