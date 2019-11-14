Политика

ИзвестияИзвестияМИД РФ прокомментировал сообщения о гибели основателя «Белых касок»

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало статьи западных СМИ, в которых заявляют о связи сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье с Россией. Пост опубликован на странице МИДа в Facebook в четверг, 14 ноября.
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 11:19, Ашберн
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