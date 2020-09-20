Совет Безопасности ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана, заявили в МИД России. Так там прокомментировали утверждения Вашингтона по поводу восстановления ранее отменённых санкций СБ ООН в отношении Тегерана.

С чего всё началось В МИД отметили , что США «продолжают вводить в заблуждение» международное сообщество, спекулируя по поводу завершения в СБ ООН «неких процедур по восстановлению действия санкционных резолюций». RT на русском 02:21