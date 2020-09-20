В МИД России не согласились с заявлениями США о санкциях против Ирана
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Совет Безопасности ООН не предпринимал никаких действий, которые приводили бы к возобновлению прежних санкций в отношении Ирана, заявили в МИД России. Так там прокомментировали утверждения Вашингтона по поводу восстановления ранее отменённых санкций СБ ООН в отношении Тегерана.В источнике
С чего всё началось
В МИД отметили
, что США «продолжают вводить в заблуждение» международное сообщество, спекулируя по поводу завершения в СБ ООН «неких процедур по восстановлению действия санкционных резолюций».
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