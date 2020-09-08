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Коммерсантъ
Коммерсантъ

МИД РФ прокомментировал заявление Трампа о «Северном потоке-2»

Накануне, 7 сентября, президент США Дональд Трамп поддержал идею закрыть проект газопровода в качестве ответа на ситуацию с Алексеем Навальным.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

МИД прокомментировал призыв Трампа отказаться от «Северного потока — 2»

Ситуация с российским блогером Алексеем Навальным не должна сказаться на "Северном потоке — 2", считает замглавы МИД Александр Грушко. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку строительства газопровода, если за это выступит Германия.
РИА Новости03:13
Подробнее о событии
Коммерсантъ

МИД РФ прокомментировал заявление Трампа о «Северном потоке-2»

Коммерсантъ04:41
ТАСС

МИД России: ситуация с Навальным не должна повлиять на реализацию «Северного потока - 2»

ТАСС02:46
Известия

МИД России прокомментировал призыв Трампа отказаться от СП-2 из-за Навального

Известия03:17
Lenta.ru

Россия отреагировала на желание Трампа помешать «Северному потоку-2»

Lenta.ru03:15
РИА Новости

МИД прокомментировал призыв Трампа отказаться от «Северного потока — 2»

РИА Новости03:13
REGNUM

МИД РФ: ситуация с Навальным не должна отразиться на реализации «СП-2»

REGNUM03:04
РЕН ТВ

В МИД РФ ответили на призыв Трампа отказаться от СП-2 из-за Навального

РЕН ТВ04:03

Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце

Пресненский суд Москвы во вторник признал актера Михаила Ефремова виновником ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце
РИА Новости04:25
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В Киеве не подтвердили задержание двух соратников Колесниковой

В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили о задержании на территории Украины пресс-секретаря координационного совета оппозиции Антона Родненкова и исполнительного секретаря Ивана Кравцова, однако сообщения украинских официальных лиц этого не подтверждают.
Интерфакс04:30
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В ЦСКА объяснили запрет на атрибутику «Спартака» на матче РПЛ

Директор по связям с общественностью московского ЦСКА Сергей Аксенов объяснил, почему болельщики в атрибутике столичного "Спартака" не будут допущены на "ВЭБ Арену" на матч седьмого тура чемпионата России.
Газета.Ruвчера в 13:22
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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Николо Дзаньоло получил разрыв передней крестообразной связки колена

Полузащитник итальянской "Ромы" Николо Дзаньоло получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, выступая за сборную Италии, сообщается в официальном аккаунте футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости04:38