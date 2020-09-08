МИД РФ прокомментировал заявление Трампа о «Северном потоке-2»
Накануне, 7 сентября, президент США Дональд Трамп поддержал идею закрыть проект газопровода в качестве ответа на ситуацию с Алексеем Навальным.В источнике
С чего всё началось
МИД прокомментировал призыв Трампа отказаться от «Северного потока — 2»
Ситуация с российским блогером Алексеем Навальным не должна сказаться на "Северном потоке — 2", считает замглавы МИД Александр Грушко. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку строительства газопровода, если за это выступит Германия.
РИА Новости03:13
Подробнее о событии