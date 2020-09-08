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Коммерсантъ
Коммерсантъ

МИД РФ прокомментировал заявление Трампа о «Северном потоке-2»

Накануне, 7 сентября, президент США Дональд Трамп поддержал идею закрыть проект газопровода в качестве ответа на ситуацию с Алексеем Навальным.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

МИД прокомментировал призыв Трампа отказаться от «Северного потока — 2»

Ситуация с российским блогером Алексеем Навальным не должна сказаться на "Северном потоке — 2", считает замглавы МИД Александр Грушко. Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит остановку строительства газопровода, если за это выступит Германия.
РИА Новости03:13
Подробнее о событии
Российская газета

МИД РФ: Германия должна заявить о своих газовых интересах

Российская газета05:15
Известия

МИД России прокомментировал призыв Трампа отказаться от СП-2 из-за Навального

Известия03:17
РЕН ТВ

В МИД РФ ответили на призыв Трампа отказаться от СП-2 из-за Навального

РЕН ТВ04:03
Коммерсантъ

МИД РФ прокомментировал заявление Трампа о «Северном потоке-2»

Коммерсантъ04:41
Lenta.ru

Россия отреагировала на желание Трампа помешать «Северному потоку-2»

Lenta.ru03:15
РИА Новости

МИД прокомментировал призыв Трампа отказаться от «Северного потока — 2»

РИА Новости03:13
ТАСС

МИД России: ситуация с Навальным не должна повлиять на реализацию «Северного потока - 2»

ТАСС02:46

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП
РИА Новости05:57
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Лукашенко: Колесникова пыталась бежать на Украину к сестре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что член президиума координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова пыталась бежать на Украину к своей сестре, сообщил корреспондент телеканала «Россия 1» Евгений Рожков, который участвовал в интервью с господином Лукашенко.
Коммерсантъ06:36
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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
Ведомости00:29
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В России по итогам августа выросли продажи подержанных автомобилей

Хотя продажи новых машин упали, как выяснил наш онлайн-журнал, специалисты агентства «Автостат Инфо» поделились данными относительно продаж машин на вторичном рынке в России за август 2020 года.
Про Кроссоверы03:26