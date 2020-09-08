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Коммерсантъ
Коммерсантъ

МИД РФ прокомментировал заявление Трампа о «Северном потоке-2»

Накануне, 7 сентября, президент США Дональд Трамп поддержал идею закрыть проект газопровода в качестве ответа на ситуацию с Алексеем Навальным.В источнике
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Российская газета

МИД РФ: Германия должна заявить о своих газовых интересах

Российская газета05:15
Коммерсантъ

МИД РФ прокомментировал заявление Трампа о «Северном потоке-2»

Коммерсантъ04:41
ТАСС

МИД России: ситуация с Навальным не должна повлиять на реализацию «Северного потока - 2»

ТАСС02:46
Известия

МИД России прокомментировал призыв Трампа отказаться от СП-2 из-за Навального

Известия03:17
Lenta.ru

Россия отреагировала на желание Трампа помешать «Северному потоку-2»

Lenta.ru03:15
РИА Новости

МИД прокомментировал призыв Трампа отказаться от «Северного потока — 2»

РИА Новости03:13
РЕН ТВ

В МИД РФ ответили на призыв Трампа отказаться от СП-2 из-за Навального

РЕН ТВ04:03

Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии за ДТП
РИА Новости05:57
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В МВД Украины опровергли задержание белорусских оппозиционеров

Информация о задержании на Украине представителей координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова является ложью, заявил замглавы украинского МВД Антон Геращенко 8 сентября на пресс-конференции.
ИА Красная Весна05:36

Химик-эмигрант заявил, что ГРУ хотело сделать Навального инвалидом

Инцидент с российским оппозиционным блогером Алексеем Навальным является попыткой сделать его инвалидом, заявил американский химик Вил Мирзаянов 8 сентября, сообщает эстонское издание ERR.
ИА Красная Весна07:44
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БСК направит на дивиденды по итогам первого полугодия 7,7 млрд рублей

«Башкирская содовая компания» направит 7,7 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 1-го полугодия 2020 года, это на 2,7 млрд больше плановых показателей, об этом стало известно на заседании совета директоров компании, проходящем в эти минуты в региональном Правительстве.
РБК Уфа05:37

Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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Япония потратит $6,3 млрд на закупку вакцины у США и Великобритании

Правительство Японии одобрило расходы в размере 671,4 млрд иен ($6,32 млрд) из бюджетных резервов на обеспечение населения страны вакциной от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на японский минфин.
Ведомости04:44
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Китай предложил обеспечить глобальную безопасность данных

Глава МИД Китая Ван И объявил о готовности Пекина запустить инициативу по глобальной безопасности данных — это должно стать ответом на современные вызовы, говорится в заявлении на сайте китайского дипведомства.
Коммерсантъ03:43
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