Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии актера Михаила Ефремова за ДТП на Садовом кольце, в результате которого скончался водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Информация о задержании на Украине представителей координационного совета белорусской оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова является ложью, заявил замглавы украинского МВД Антон Геращенко 8 сентября на пресс-конференции.
«Башкирская содовая компания» направит 7,7 млрд рублей на выплату дивидендов по итогам 1-го полугодия 2020 года, это на 2,7 млрд больше плановых показателей, об этом стало известно на заседании совета директоров компании, проходящем в эти минуты в региональном Правительстве.
РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Пользователь Twitter под ником Timur222 просмотрел резюме различных сотрудников Ubisoft и выяснил, что компания работает как минимум над четырьмя AAAA-играми, включая Beyond Good & Evil 2 и Skull & Bones.
Правительство Японии одобрило расходы в размере 671,4 млрд иен ($6,32 млрд) из бюджетных резервов на обеспечение населения страны вакциной от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на японский минфин.
Глава МИД Китая Ван И объявил о готовности Пекина запустить инициативу по глобальной безопасности данных — это должно стать ответом на современные вызовы, говорится в заявлении на сайте китайского дипведомства.