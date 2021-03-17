Расширение Вашингтоном ограничительных мер в отношении Москвы не добавляет шансов на нормализацию двусторонних отношений. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отметив, что ответственность за это полностью ложится на США.

С чего всё началось МИД прокомментировал расширение санкций США против России Усиление санкционного давления на Россию "не добавляет шансов" на нормализацию диалога между Москвой и Вашингтоном, считает замглавы российского МИД Сергей Рябков. РИА Новости 11:13