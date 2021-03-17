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Комсомольская правда
Комсомольская правда

МИД РФ: расширение санкций США не способствует улучшению отношений с Россией

Расширение Вашингтоном ограничительных мер в отношении Москвы не добавляет шансов на нормализацию двусторонних отношений. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, отметив, что ответственность за это полностью ложится на США.В источнике
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МИД прокомментировал расширение санкций США против России

Усиление санкционного давления на Россию "не добавляет шансов" на нормализацию диалога между Москвой и Вашингтоном, считает замглавы российского МИД Сергей Рябков.
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