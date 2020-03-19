Политика

BFM.ruBFM.ruМИД РФ рассказал о подготовке Украиной провокации в Крыму

Москва призывает Киев отказаться от планов по реализации провокации с прорывом в Крым через российскую границу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС. По ее словам, некий «марш на Крым» готовится 3 мая.
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с чего всё началось

В МИД рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Украина готовит провокацию в Крыму 3 мая, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости10:34

Подробнее о событии

Меджлису* стоит послушать Захарову – глава автономии крымских татар

РИА Новости Крым13:01

Захарова рассказала о подготовке Украиной провокации в Крыму

РИА Новости14:01

Захарова назвала готовящийся 3 мая «марш на Крым» провокацией

ТАСС12:37

МИД РФ предупредил о готовящейся провокации на границе с Крымом

Пятый канал14:30

Безпалько назвал украинский «Марш на Крым» акцией с предсказуемым концом

Экономика сегодня12:42

В Госдуме предрекли провал маршу на Крым

Известия12:22

Захарова назвала провокацией готовящийся «марш на Крым»

Коммерсантъ11:08
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Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
7 канал Красноярск вчера в 21:41
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса

Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Интерфакс 12:14
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Технологии

Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса; ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно в IV квартале 2020 года.
Агентство Москва 20:11
Здоровье

Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина

В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Газета.Ru 18:19
Общество

В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
RT на русском 16:50
Здоровье

В Италии за сутки от коронавируса умерли более 470 человек

Общее число жертв коронавируса в Италии, по данным итальянского Минздрава, превысило 2,9 тыс. человек.
РБК вчера в 15:34
Киберспорт

Assassin’s Creed Odyssey станет временно бесплатной

CyberSport.ru 17 марта в 23:13
Происшествия

На Камчатке девочка погибла на горнолыжной тренировке

РИА Новости 20:04
Общество

Из Черногории вывезли более 550 российских туристов

Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.
Коммерсантъ 18:56
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС вчера в 17:03
Экономика

Минстрой предложил выделить на индивидуальное жилье 138 млрд рублей

Минстрой предложил выделить на поддержку индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России 137,7 миллиардов рублей за ближайшие четыре года.
РИА Новости 11:08
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com 17 марта в 07:13
Шоу-бизнес

Шарлиз Терон добилась того, что ее сына Джексона, носящего платья и туфли, в СМИ начали называть дочерью

Западные СМИ прислушались к актрисе. Все мы привыкли к информации, что Шарлиз Терон растит двоих детей: сына Джексона и дочь Августу.
Woman.ru 09:50
Фигурное катание

Загитова показала, как защищается от коронавируса

Спорт-Экспресс 01:35
Гаджеты

Apple представила обновлённый iPad Pro

В своей минимальной версии новый iPad Pro стоит 69 тысяч 990 рублей.
Говорит Москва вчера в 09:42
Политика

Губернатор Калифорнии подготовил неутешительный прогноз

В направленном президенту США Дональду Трампу письме губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома констатируется, что, по прогнозам властей штата, в течение восьми недель на его территории новым коронавирусом заразятся более 25 миллионов человек.
Вести.Ru 19:50
Футбол

Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России.
Metaratings 16:38
Энергетика

Нигерия планирует нарастить добычу нефти на 700 тыс. баррелей в сутки

Абуджа, 19 марта 2020, 11:42 — REGNUM Добыча нефти в Нигерии увеличится примерно до 2,5 млн баррелей в сутки в ближайшие несколько недель.
REGNUM 04:42
Футбол

Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса

«В результате совещания по оценке коронавируса, проведенного под председательством г-на Президента, было решено приостановить лиги по гандболу, волейболу, баскетболу и футболу в контексте принятых мер предосторожности», - написал Касапоглу в твиттере.
ODDS.ru 10:25
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Футбол

Агент Думбия: «Сейду заинтересован в возвращении в Россию»

Форвард Сейду Думбия расторг контракт со «Сьоном» и может вернуться в чемпионат России. Об этом сообщил его агент Жан-Бернар Бейтризон.
Sports.ru 15:36
Музыка

Zivert стала новой ведущей «Муз-ТВ»

Певица Zivert стала новой ведущей канала "Муз-ТВ".
ИА InterMedia 11:52
Шоу-бизнес

В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня 06:02
Энергетика

Российская нефть упала ниже 19 долларов за баррель

Цена российской нефтяной смеси Urals 18 марта составила 18,64 долларов за баррель, что соответствует ценам 2002 года.
Российская газета 08:36
Игры

Авторы The Messenger анонсировали ретро-приквел, Sea of Stars

Канадская студия Sabotage в августе 2018 года выпустила метроидванию The Messenger, приключенческий ретро-платформер с головокружительными трюками, путешествиями во времени, массой сюрпризов и секретов.
Игромания.ру 13:05
Происшествия

В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба

Газета.Ru 14:05
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала более чем на 13%

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 21.25 мск выросла на 13,21% до $28,67.
Ведомости 14:49
Политика

МВД Украины допустило введение режима чрезвычайного положения в стране

Режим чрезвычайного положения может быть введен на территории Украины в ближайшие дни, заявил советник министра внутренних дел страны Иван Варченко.
РИА Новости 15:26
Финансы

Рубль и акции быстро дорожают после действий властей и ЦБ

Правительство РФ и Центробанк вселили уверенность в инвесторов: рубль после обвала накануне и сегодня утром перешел к укреплению к 12:00 мск, а российские акции резко подорожали.
Вести.Ru 05:10
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