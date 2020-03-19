Политика
BFM.ruМИД РФ рассказал о подготовке Украиной провокации в Крыму
Москва призывает Киев отказаться от планов по реализации провокации с прорывом в Крым через российскую границу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС. По ее словам, некий «марш на Крым» готовится 3 мая.
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Украина готовит провокацию в Крыму 3 мая, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.РИА Новости10:34
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Общество
В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
Экономика
Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса
Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
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Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Технологии
Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса
Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса; ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно в IV квартале 2020 года.
Здоровье
Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина
В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Общество
В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров
«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
Здоровье
В Италии за сутки от коронавируса умерли более 470 человек
Общее число жертв коронавируса в Италии, по данным итальянского Минздрава, превысило 2,9 тыс. человек.
Киберспорт
Assassin’s Creed Odyssey станет временно бесплатной
Происшествия
На Камчатке девочка погибла на горнолыжной тренировке
Общество
Из Черногории вывезли более 550 российских туристов
Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.
Экономика
Минстрой предложил выделить на индивидуальное жилье 138 млрд рублей
Минстрой предложил выделить на поддержку индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России 137,7 миллиардов рублей за ближайшие четыре года.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон добилась того, что ее сына Джексона, носящего платья и туфли, в СМИ начали называть дочерью
Западные СМИ прислушались к актрисе. Все мы привыкли к информации, что Шарлиз Терон растит двоих детей: сына Джексона и дочь Августу.
Фигурное катание
Загитова показала, как защищается от коронавируса
Гаджеты
Apple представила обновлённый iPad Pro
В своей минимальной версии новый iPad Pro стоит 69 тысяч 990 рублей.
Политика
Губернатор Калифорнии подготовил неутешительный прогноз
В направленном президенту США Дональду Трампу письме губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома констатируется, что, по прогнозам властей штата, в течение восьми недель на его территории новым коронавирусом заразятся более 25 миллионов человек.
Футбол
Ари заявил, что его слова о зараженных коронавирусом в России исказили
Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал свои последние высказывания о состоянии дел с числом инфицированных коронавирусом на территории России.
Энергетика
Нигерия планирует нарастить добычу нефти на 700 тыс. баррелей в сутки
Абуджа, 19 марта 2020, 11:42 — REGNUM Добыча нефти в Нигерии увеличится примерно до 2,5 млн баррелей в сутки в ближайшие несколько недель.
Футбол
Чемпионат Турции приостановлен из-за коронавируса
«В результате совещания по оценке коронавируса, проведенного под председательством г-на Президента, было решено приостановить лиги по гандболу, волейболу, баскетболу и футболу в контексте принятых мер предосторожности», - написал Касапоглу в твиттере.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Футбол
Агент Думбия: «Сейду заинтересован в возвращении в Россию»
Форвард Сейду Думбия расторг контракт со «Сьоном» и может вернуться в чемпионат России. Об этом сообщил его агент Жан-Бернар Бейтризон.
Музыка
Zivert стала новой ведущей «Муз-ТВ»
Певица Zivert стала новой ведущей канала "Муз-ТВ".
Шоу-бизнес
В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет
Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Энергетика
Российская нефть упала ниже 19 долларов за баррель
Цена российской нефтяной смеси Urals 18 марта составила 18,64 долларов за баррель, что соответствует ценам 2002 года.
Игры
Авторы The Messenger анонсировали ретро-приквел, Sea of Stars
Канадская студия Sabotage в августе 2018 года выпустила метроидванию The Messenger, приключенческий ретро-платформер с головокружительными трюками, путешествиями во времени, массой сюрпризов и секретов.
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала более чем на 13%
Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 21.25 мск выросла на 13,21% до $28,67.
Политика
МВД Украины допустило введение режима чрезвычайного положения в стране
Режим чрезвычайного положения может быть введен на территории Украины в ближайшие дни, заявил советник министра внутренних дел страны Иван Варченко.
Финансы
Рубль и акции быстро дорожают после действий властей и ЦБ
Правительство РФ и Центробанк вселили уверенность в инвесторов: рубль после обвала накануне и сегодня утром перешел к укреплению к 12:00 мск, а российские акции резко подорожали.