с чего всё началось

Москва призывает Киев отказаться от планов по реализации провокации с прорывом в Крым через российскую границу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС. По ее словам, некий «марш на Крым» готовится 3 мая.

МИД РФ рассказал о подготовке Украиной провокации в Крыму

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Игры Авторы The Messenger анонсировали ретро-приквел, Sea of Stars Канадская студия Sabotage в августе 2018 года выпустила метроидванию The Messenger, приключенческий ретро-платформер с головокружительными трюками, путешествиями во времени, массой сюрпризов и секретов.

Политика МВД Украины допустило введение режима чрезвычайного положения в стране Режим чрезвычайного положения может быть введен на территории Украины в ближайшие дни, заявил советник министра внутренних дел страны Иван Варченко.